Quả chà là phổ biến ở Trung Đông, có vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng vượt trội mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Tại Việt Nam, chà là khô thường xuất hiện trong đĩa mứt Tết, nhưng gần đây, chà là tươi đang trở thành xu hướng, được nhiều người săn đón nhờ hương vị độc đáo. Giá từ 70.000 tới 150.000 đồng/kg, chà là được giới thiệu xuất xứ từ Thái Lan bày bán ở sạp trái cây, chợ truyền thống lẫn sàn thương mại điện tử.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cơ sở 3, chà là là nguồn cung cấp sắt dồi dào, hỗ trợ bổ máu, cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường chức năng tiêu hóa và bảo vệ xương. Nghiên cứu hiện đại xác nhận chà là giàu kali, magiê, selen, vitamin A, C, chất xơ, canxi, sắt, phốt pho, lưu huỳnh, đồng và mangan.

150g chà là cung cấp khoảng 964mg kali, chiếm 28% nhu cầu hằng ngày, giúp điều hòa huyết áp bằng cách bài tiết natri dư thừa. Selen trong chà là còn hỗ trợ phòng chống ung thư và tăng cường miễn dịch.

Trong y học cổ truyền Trung Đông và Bắc Phi, chà là được dùng như vị thuốc tự nhiên. Phụ nữ mang thai và sau sinh thường sử dụng chà là để tăng cường cơ tử cung, hỗ trợ sinh nở và giảm nguy cơ chảy máu sau sinh. Chà là giàu kali, glycine và threonine, kích thích hormone prolactin, giúp tăng sản xuất sữa mẹ.

Người dân Trung Đông dùng chà là trị viêm họng bằng cách đun sôi với vả, dâm bụt và nho khô; chữa hen phế quản với trái cà ri; làm se đường ruột, chống ngộ độc rượu; đắp chữa vết cắn côn trùng độc.

Bác sĩ Vũ chỉ ra các lợi ích cụ thể cho sức khỏe của quả chà là:

1. Chống oxy hóa và thiếu máu

Chà là chứa nhiều caroten, một chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ sản xuất vitamin A, bảo vệ tế bào khỏi tổn hại do gốc tự do. Hàm lượng sắt cao giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, đặc biệt phù hợp cho những người suy nhược hoặc thiếu sắt.

2. Hỗ trợ huyết áp và tim mạch

Kali trong chà là giúp giảm huyết áp, một yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim. Chất xơ dồi dào ngăn cơ thể hấp thu cholesterol xấu (LDL), giữ sạch động mạch, làm cho chà là trở thành món ăn vặt lý tưởng cho bệnh nhân tim mạch.

3. Cải thiện tiêu hóa

Chà là khô, giàu chất xơ, được xem là "thuốc nhuận tràng" tự nhiên, giúp giảm táo bón, thanh lọc cơ thể và giảm tình trạng ợ nóng, khó tiêu do thực phẩm nhiều gia vị.

4. Nguồn năng lượng

Với glucose và fructose, chà là là nguồn năng lượng nhanh, phù hợp cho vận động viên, học sinh, giáo viên hoặc người lao động trí óc và thể lực. 150g chà là chứa khoảng 400 calo, đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng hằng ngày.

5. Giàu vitamin

Chà là chứa nhiều vitamin nhóm B (B6 12%, niacin 9%, B2 6%, folate 7%) và protein (7%), nhưng ít chất béo (<1%). Đường tự nhiên trong chà là mang lại vị ngọt lành mạnh, được ví như "kẹo tự nhiên" tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, bác sĩ Vũ cũng đưa ra các lưu ý khi dùng:

- Chà là khô nghèo sinh tố C gây hạn chế quá trình hấp thu sắt. Vậy người cần cần cung cấp sắt nên phối hợp chà là với những thực phẩm chứa nhiều sinh tố C như cam, chanh.

- Chất đường có trong chà là chiếm 50-70% nên ăn rất ngọt, với người có đường huyết cao phải hạn chế.

- Trong chà là có chất tyramin, ăn nhiều có thể gây cho một số người bị đau nửa đầu, chỉ ăn 3-5 quả lần.