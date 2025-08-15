Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, bệnh tim và nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo cách pha chế có thể quyết định bạn có nhận được lợi ích đó hay không.

Theo nghiên cứu, những người uống 1-2 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 14% so với người không uống. Nhưng điều này chỉ đúng với cà phê đen hoặc có ít phụ gia như kem, sữa hoặc chất tạo ngọt.

“Nếu chúng ta thêm nhiều đường hoặc chất béo bão hòa, lượng calo tăng lên và điều đó có thể dẫn đến các tác dụng bất lợi với sức khỏe”, Tiến sĩ Fang Fang Zhang (Đại học Tufts, Mỹ), cho biết.

Cà phê có nhiều tác dụng nhưng chỉ nên uống điều độ, không thêm nhiều kem, đường. Ảnh minh họa: Ban Mai

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng vào tháng 5, theo dõi hơn 46.000 người trưởng thành ở Mỹ trong khoảng 10 năm để tìm hiểu mối liên hệ giữa thói quen uống cà phê và nguy cơ tử vong. Những người tham gia điền bảng khảo sát chế độ ăn trong 24 giờ. Từ đó, nhóm nghiên cứu ước tính lượng cà phê trung bình và ghi nhận việc sử dụng phụ gia chứa đường hoặc chất béo bão hòa.

Kết quả cho thấy uống một tách cà phê mỗi ngày giúp giảm 16% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Uống 2-3 tách giảm nguy cơ này khoảng 17%. Người uống cà phê còn có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn 29-33%.

Khi xem xét phụ gia, nghiên cứu ghi nhận những người uống cà phê đen hoặc ít đường và chất béo bão hòa có nguy cơ tử vong thấp hơn 14% so với người không uống cà phê. “Ít đường” và “ít chất béo bão hòa” được định nghĩa là dưới 5% giá trị khuyến nghị hằng ngày. Với một tách 240ml, điều này tương đương 2,5g đường (khoảng 1/3 thìa cà phê) hoặc 1g chất béo.

Tiến sĩ Zhang cho rằng dữ liệu trên đủ để gợi ý mối quan hệ nhân - quả, song nghiên cứu vẫn có điểm cần lưu ý: Quy mô mẫu hạn chế, khó khẳng định kết quả đúng với mọi nhóm chủng tộc; hầu hết người tham gia uống cà phê đen, số người thêm phụ gia chưa đủ lớn; thói quen uống cà phê chỉ được khảo sát 1-2 lần và có thể thay đổi theo thời gian…

Cà phê chứa hơn 100 hợp chất, trong đó polyphenol - chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và loại bỏ gốc tự do. Việc thêm đường hay chất béo bão hòa không làm mất polyphenol nhưng liên quan đến sức khỏe tim mạch kém và nguy cơ tử vong cao hơn.

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên về ảnh hưởng của phụ gia đến nguy cơ tử vong, nên chưa đủ bằng chứng để đưa ra khuyến nghị dứt khoát. Tuy nhiên, các chuyên gia đồng ý rằng nên hạn chế đường và chất béo bão hòa. Nếu bạn thích thêm một chút kem và đường, không cần quá lo lắng. “Cà phê đen có thể tốt hơn, nhưng bạn không tăng nguy cơ chỉ vì thêm một chút sữa và đường”, chuyên gia Marilyn Cornelis cho biết.

Ngoài ra, uống điều độ là quan trọng, vì lợi ích giảm sau khoảng 2 tách mỗi ngày, và uống quá nhiều có thể gây lo âu, rối loạn nhịp tim hoặc huyết áp cao.