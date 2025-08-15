Không ăn quá nhiều, đặc biệt là nhãn sấy khô Nhãn có vị ngọt đậm, chứa nhiều đường tự nhiên. Khi sấy khô, hàm lượng đường trong nhãn càng tăng cao, trở thành món ăn gây tăng đường huyết nếu dùng quá mức, dẫn đến cảm giác nóng trong người, đầy bụng, nổi mụn và rối loạn tiêu hóa. Theo quan niệm Đông y, nhãn thuộc nhóm thực phẩm có tính nhiệt, nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến mất ngủ, đau họng, nhiệt miệng và mệt mỏi. Tốt nhất, chỉ nên ăn một lượng vừa phải, khoảng 15 quả mỗi lần, tránh ăn liên tục nhiều ngày để không gây mất cân bằng trong cơ thể. Nhãn chứa nhiều đường nên bạn đừng ăn quá mức. Ảnh minh họa: Ban Mai

Không ăn nhãn khi đói Do chứa nhiều đường, đặc biệt là fructose, nhãn dễ khiến đường huyết tăng nhanh nếu ăn lúc bụng đói. Sau đó, đường huyết có thể giảm đột ngột, gây cảm giác mệt mỏi, choáng váng, nhất là với người có nguy cơ hạ đường huyết. Ngoài ra, ăn nhãn khi đói cũng làm tăng axit trong dạ dày, gây khó chịu. Vì vậy, nên ăn nhãn sau bữa chính hoặc kết hợp với thực phẩm giàu đạm để giảm tác động lên đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Không kết hợp nhãn với thực phẩm “nóng” Theo Đông y, nhãn được xếp vào nhóm thực phẩm có tính nhiệt (dương). Nếu ăn cùng với các loại quả nóng khác như vải, sầu riêng hoặc dùng chung với rượu mạnh, cơ thể dễ bị nóng quá mức. Điều này có thể dẫn đến tình trạng nổi mụn, nhiệt miệng, táo bón hoặc đau họng. Người có cơ địa nóng, hay bị nhiệt miệng hoặc đang trong giai đoạn hồi phục bệnh viêm họng nên hạn chế nhãn để tránh làm tình trạng nặng hơn. Nếu muốn ăn nhãn, bạn nên cân bằng bằng cách uống nhiều nước, ăn thêm rau xanh và trái cây mát như dưa chuột hoặc thanh long.

Không ăn vào ban đêm Nhãn chứa nhiều đường tự nhiên, tạo năng lượng cho cơ thể. Điều này tốt vào ban ngày nhưng lại bất lợi nếu bạn ăn vào buổi tối, đặc biệt trước khi đi ngủ. Ăn nhãn lúc này dễ gây đầy bụng, khó tiêu, làm dạ dày phải làm việc nhiều, từ đó ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhiều người nhầm tưởng nhãn có thể giúp ngủ ngon vì trong Đông y, nhãn khô nấu nước được xem là an thần, nhưng thực tế ăn nhãn tươi vào tối muộn lại khiến cơ thể khó chịu. Tốt nhất, hãy ăn nhãn vào buổi sáng hoặc đầu buổi chiều để đảm bảo tiêu hóa tốt và không ảnh hưởng giấc ngủ.