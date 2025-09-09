Theo Marca, tiền đạo Luis Suarez phải chịu án treo giò lên tới 9 trận bởi hành vi nhổ nước bọt vào một thành viên trong ban kỹ thuật Seattle Sounders.

Ban đầu, chân sút của Inter Miami bị cấm thi đấu 6 trận tại Leagues Cup, nhưng Ủy ban kỷ luật MLS đã quyết định tăng mức phạt thêm 3 trận ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ, sau khi thấy cần phải trừng phạt thích đáng cho thói hung hăng, phi thể thao của anh.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Luis Suarez không ít lần bị phạt nặng vì hành vi phi thể thao như... cắn người, nhổ nước bọt,... Ảnh: B/R Football

Ở trận chung kết diễn ra vào ngày 1/9 vừa qua, Messi cùng những Luis Suarez, De Paul, Jordi Alba và Sergio Busquets,… không thể giúp Inter Miami chiến thắng ngôi vương một lần nữa. Thay vào đó họ để thua đậm Seattle Sounders với tỷ số 0-3.

Không những vậy, đội bóng của David Beckham còn để lại hình ảnh xấu xí tạo, tạo nên cảnh hỗn loạn lúc tan trận, trong đó mất kiểm soát nhất là Luis Suarez.

Trong một hình ảnh cho thấy chân sút Uruguay túm cổ Obed Varva của Seattle, sau đó thêm Sergio Busquets đấm vào mặt cầu thủ 20 tuổi người Mexico. Luis Suarez còn tức tối nhổ cả nước bọt vào thành viên đối thủ.

Do vậy, ngoài việc bị treo giò 6 trận ở Leagues Cup thì Luis Suarez phải vắng mặt trong 3 trận tiếp theo của Inter Miami, gặp Charlotte (14/9), Seattle Sounders (17/9) và DC United (21/9). Đây là tổn thất lớn cho Inter Miami, khi tuy hiệu suất sút giảm nhưng cùng Messi, Suarez vẫn là nhân tố chủ chốt trên hàng công trong đội hình của Mascherano.

Ngoài Luis Suarez, 2 cầu thủ khác của Inter Miami bị MLS phạt treo giò ở Leagues Cup là Sergio Busquets (2 trận) và Tomas Aviles (3 trận).