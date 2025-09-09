1h45 ngày 10/9, sân Puskas Arena:

Puskas Arena trở thành tâm điểm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, khi Hungary tiếp đón Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai.

Hai đội bước vào trận với tâm thế khác biệt: Bồ Đào Nha đầy hưng phấn sau trận thắng Armenia 5-0, còn Hungary tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau khi bị Ireland cầm chân 2-2.

Hungary có phong độ không tốt. Ảnh: Imago

Cục diện bảng F đang tạm thời thuận lợi cho thầy trò HLV Roberto Martinez. Với 3 điểm và hiệu số áp đảo, Bồ Đào Nha chiếm ngôi đầu, trong khi Hungary xếp thứ hai với 1 điểm.

Một thắng lợi trên đất Budapest sẽ giúp Cristiano Ronaldo và các đồng đội sớm tạo khoảng cách, cũng như nắm lợi thế đáng kể trong cuộc đua đến Bắc Mỹ.

Tất nhiên, Hungary cố gắng không để điều đó xảy ra dễ dàng, cho dù phong độ hiện tại khiến đội chủ nhà chịu nhiều hoài nghi. Đội bóng áo sọc đỏ – trắng chỉ thắng 1/5 trận gần nhất, xen lẫn 3 thất bại.

Trận hòa Ireland mới đây cho thấy hàng công có khả năng bùng nổ, nhưng hệ thống phòng ngự Hungary vẫn mong manh.

Có rất nhiều việc phải làm với HLV Marco Rossi để chống lại hàng công rất mạnh của Bồ Đào Nha, với thủ lĩnh Ronaldo dẫn dắt.

Kể từ sau EURO 2024 nhiều thất vọng, Bồ Đào Nha lột xác. Roberto Martinez tìm thấy công thức chiến thắng với Vitinha kiểm soát tuyến giữa, đôi cánh Joao Cancelo và Nuno Mendes, Pedro Neto khuấy đảo phía trên, cùng sự hiệu quả của Ronaldo…

Hành trình vô địch UEFA Nations League 2024/25 thể hiện rõ thay đổi của Bồ Đào Nha. Họ đánh bại chủ nhà Đức, đá ngang ngửa Tây Ban Nha rồi thắng trên loạt luân lưu.

Ronaldo bay cao cùng Bồ Đào Nha. Ảnh: Lusa

Lịch sử đối đầu cũng đứng về phía người Bồ Đào Nha. Trong 3 lần gặp gần nhất, họ toàn thắng và giữ sạch lưới.

Tại EURO 2020 trên chính sân Puskas Arena, Bồ Đào Nha hạ Hungary 3-0 nhờ công Raphael Guerreiro và cú đúp của Cristiano Ronaldo – cả 3 bàn đều ghi sau phút 84. Trước đó, vòng loại World Cup 2018 ghi dấu 2 chiến thắng cho đội tuyển đến từ bán đảo Iberia.

Ronaldo vừa chạm mốc 140 bàn thắng cho Bồ Đào Nha, vươn đến 942 bàn trong sự nghiệp chuyên nghiệp – tiến gần hơn đến lịch sử 1.000 bàn thắng. CR7 đang tự tin chinh phục Puskas Arena.

Lực lượng:

Hungary: Krisztofer Horvath chấn thương.

Bồ Đào Nha: Matheus Nunes, Dalot chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Hungary (4-1-4-1): Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Styles; Bolla, Alex Toth, Szoboszlai, Barna Toth; Vargas.

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Joao Felix.

Tỷ lệ trận đấu: Bồ Đào Nha chấp 1 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1.