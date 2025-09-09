Chủ sở hữu CLB Nottingham Forest - ông Evangelos Marinakis quyết định chấm dứt hợp đồng với Nuno Santo, sau khi nhà cầm quân Bồ Đào Nha tiết lộ mối quan hệ giữa hai người đổ vỡ.

Ngoài sự căng thẳng giữa Nuno và tân Giám đốc chuyển nhượng Edu, trận thua thảm hại 0-3 trước West Ham ở Ngoại hạng Anh mới đây chính là giọt nước tràn ly.

HLV Nuno Santo quan hệ không tốt với ông chủ Marinakis - Ảnh: F365

Đoạn tuyên bố ngắn gọn trên trang chủ Forest: "Nottingham Forest xác nhận, Nuno Espirito Santo đã bị miễn nhiệm chức vụ HLV trưởng.

CLB cảm ơn Nuno vì những đóng góp của ông trong suốt thời kỳ thành công tại City Ground, đặc biệt vai trò quan trọng ở mùa giải 2024/25 sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử đội bóng."

Điều ngạc nhiên là mới hồi tháng 6 vừa qua, Nuno Santo đặt bút ký gia hạn thêm 3 năm với Nottingham Forest.

Tuy nhiên, sau đó, ông thừa nhận mối quan hệ không tốt với ông chủ Marinakis trong cuộc họp báo gây tranh cãi.

Nuno Santo tiết lộ: "Không có lửa làm sao có khói. Tôi biết mọi thứ ở đội bóng này vận hành như thế nào.

Mùa giải này, tôi và ngài Marinakis ít trao đổi trực tiếp với nhau. Mối quan hệ đã khác và chúng tôi không còn thân thiết như trước."

Theo giới truyền thông xứ sương mù, HLV Celtic - Brendan Rodgers là ứng viên hàng đầu thay thế Nuno Santo. Ngoài ra, vài cái tên khác cũng được nhắm đến như Ange Postecoglou hay Jose Mourinho.