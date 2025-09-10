Xem clip:

Andre Onana chuẩn bị rời Old Trafford trong những ngày tới, sau khi anh đồng ý chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn một mùa giải.

Thế nhưng, thủ thành 29 tuổi sẽ gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trong tình trạng thiếu tự tin trầm trọng, vì mới mắc sai lầm khi trở về phục vụ ĐTQG.

Hôm qua (9/9), Andre Onana cùng các đồng đội Mbeumo, Baleba có chuyến làm khách khó khăn đến sân của Cape Verde, đội đang tranh ngôi đầu bảng với Cameroon ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Andre Onana chuẩn bị gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn - Ảnh: EPA

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Cameroon phải nhận thất bại 0-1, với bàn thua duy nhất có phần lỗi của Andre Onana.

Tình huống xảy ra phút 53, tiền đạo chủ nhà - Rocha Livramento đẩy bóng tốc độ vượt qua lớp phòng ngự cuối cùng Cameroon. Lẽ ra, Andre Onana cần lao lên để làm hẹp góc sút đối phương, nhưng anh lại chọn cách giữ nguyên vị trí đứng trong khung gỗ.

Livramento quyết định tung cú đá ghi bàn dễ dàng cho Cape Verde. Chiến thắng tối thiểu 1-0 giúp đội bóng này vượt mặt chính Cameroon trên BXH, nhiều cơ hội giành vé trực tiếp đến VCK World Cup 2026.

Về phần Andre Onana và các đồng đội, thất bại ê chề khiến họ tụt xuống thứ hai, có thể phải tham gia trận play-off giành vé đến Bắc Trung Mỹ vào năm sau.