Andre Onana chuẩn bị khăn gói gia nhập CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Báo chí Anh cho rằng, mối quan hệ giữa Onana và Amorim hoàn toàn đổ vỡ, tình trạng không thể cứu vãn từ vài tháng qua.

Andre Onana không còn tương lai tại MU - Ảnh: SunSport

Một nguồn tin khẳng định: "Có cảm giác như Onana chỉ ra sân để thể hiện mình chứ không hề có tinh thần đồng đội".

HLV Amorim không vui chút nào khi cậu học trò dính chấn thương gân kheo ngay buổi tập thứ hai chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đặc biệt, có đoạn video cho thấy, Andre Onana tỏ ra thiếu chuyên nghiệp khi chơi bóng trên mặt sân đầy bùn lầy lúc được nghỉ ở quê nhà Cameroon.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha quyết định cứng rắn phế bỏ Onana, sau sự xuất hiện của người gác đền trẻ tiềm năng Senne Lammens.

Trước đó, ông cùng ban lãnh đạo đã thanh lý một loạt "ông kễnh" khác như Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Antony.

Riêng hậu vệ trái Tyrell Malacia nhiều khả năng sẽ gia nhập CLB Eyupspor của Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới, với bản hợp đồng cho mượn một mùa giải.

Ruben Amorim cảm thấy, những hành động quyết liệt về nhân sự đang mở đường cho tương lai tích cực hơn tại MU.