Theo báo chí Tây Ban Nha, Bayern Munich từng ở rất gần với thương vụ chuyển nhượng Lamine Yamal lẫn Gavi, những viên ngọc của học viện La Masia.

Ban đầu, Bayern Munich chỉ thăm dò về phản ứng của Barcelona. Sau đó là nỗ lực nghiêm túc khi các quan chức ở Allianz Arena đánh giá rất cao Lamine Yamal và Gavi.

Bayern tiếc khi hụt Yamal với giá chỉ 5 triệu euro. Ảnh: EFE

Marca tiết lộ, câu chuyện bắt đầu từ năm 2022, khi Hasan Salihamidzic và Marco Neppe, những người phụ trách thể thao của Bayern, đã tổ chức cuộc gặp với đại diện khi đó của Yamal.

Mục tiêu ban đầu xoay quanh Gavi, nhưng không bao lâu sau, Yamal trở thành trung tâm cuộc đàm phán.

Các quan chức Bayern muốn được gặp bố mẹ của Yamal để xây dựng niềm tin, cũng như trình bày dự án mà họ muốn phát triển với cầu thủ trẻ người Catalunya.

Khi đó, điều khoản giải phóng hoặc định giá của Lamine Yamal vào khoảng 5 triệu euro – con số quá nhỏ so với tiềm năng đã lộ rõ.

Người đại diện thời điểm ấy hứa sẽ chuyển lại lời đề nghị cho gia đình. Đại diện Bayern trở về Munich với niềm tin rằng họ đã tiến một bước quan trọng.

Tuy nhiên, không lâu sau, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Yamal đổi người đại diện, và Bayern buộc phải tiếp cận lại thông qua Jorge Mendes. Lúc này, tình hình phức tạp hơn nhiều.

Việc Lamine được Xavi Hernandez cho ra mắt đội một đã thay đổi tất cả. Khi ấy cậu mới 15 tuổi, thậm chí còn chưa đủ điều kiện ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Barcelona vội vàng tìm cách giữ chân Yamal, bằng những cam kết về hợp đồng mới trong tương lai với Mendes – thời điểm Lamine đủ 16 và 18 tuổi.

Jorge Mendes đồng ý. “Siêu cò” người Bồ Đào Nha ngăn cản mọi nỗ lực của Bayern. Yamal bùng nổ ngoạn mục, trở thành cầu thủ giá trị nhất thế giới khi mới sinh nhật tuổi 18 – được Transfermarkt định giá 200 triệu euro.

Với Bayern Munich, việc chiêu mộ Lamine Yamal giờ đây trở thành nhiệm vụ bất khả thi.