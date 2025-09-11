Từ “manita” đến derby

Erling Haaland vừa tham dự giai đoạn vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với hình ảnh được ví như một vị thần chiến trận.

Trong trận Na Uy thắng Moldova 11-1, Haaland ghi “bàn tay nhỏ” (“manita” trong tiếng Tây Ban Nha; chỉ 5 bàn thắng), cùng với 2 kiến tạo.

“Chiến thần” Haaland vừa bùng nổ “bàn tay nhỏ” với Na Uy. Ảnh: Imago

Đó có thể xem là lời nhắc nhở với bóng đá châu Âu về một trung phong chưa biết đâu là giới hạn.

Cái cách anh gồng mình, ghi bàn ở mọi tư thế, từ cú sút búa bổ bằng chân trái cho tới cú đánh đầu dũng mãnh, cho thấy Haaland vẫn giữ nguyên bản năng “sát thủ” mà Premier League có lúc tưởng chừng anh đã đánh mất.

Man City đang chờ đợi điều ấy. Sau khởi đầu mùa giải 2025/26 chông chênh, đội bóng của Pep Guardiola phải đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Thất bại trước Tottenham và những trận cầu lỏng lẻo khiến người ta đặt câu hỏi: phải chăng chu kỳ chiến thắng đã khép lại?

Liệu Man City còn đủ lửa để tiếp tục thống trị nước Anh? Giữa những hoài nghi đó, một cái tên vẫn hiện lên như niềm tin cứu rỗi: Haaland.

Trong 3 vòng Ngoại hạng Anh đầu tiên, tiền đạo người Na Uy ghi 3 bàn – một con số khá ấn tượng; nhưng không đủ với Man City trong bối cảnh hàng thủ lỏng lẻo, cùng Nico Gonzalez rất kém ở tuyến giữa.

Hơn nữa, sự thể hiện của Haaland với Man City mùa này không thể sáng với phong độ hủy diệt mà anh vừa thể hiện cùng đội tuyển, giúp Na Uy tiến thêm một bước đến World Cup 2026.

Khi mà Rodri vẫn còn đang trong quá trình tìm lại thể trạng và cảm giác bóng tốt nhất, Pep cần Haaland trở về Etihad trong trạng thái “chiến thần”, với sự lạnh lùng biến mọi đường bóng thành bàn thắng.

Sự kỳ vọng càng cao, khi cuối tuần này là derby Manchester với MU (22h30 ngày 14/9). Man City không thể thua 3 trận liên tiếp.

Thách thức MU

MU, ở phía bên kia, không khá hơn so với Man City. Đội bóng của Ruben Amorim vật lộn với một dự án còn nhiều lỗ hổng.

Tuy nhiên, những trận derby chưa bao giờ tuân theo logic phong độ. MU có thể loạng choạng trước Arsenal và Fulham, hay thua League Cup bởi đội hạng Tư, nhưng gặp Man City luôn rất khó lường.

Lịch sử đã chỉ cho Pep thấy rằng không có chiến thắng nào trước MU là dễ dàng. Để chạm tay vào 3 điểm cuối tuần này, ông cần một Haaland tiến gần đến sự hoàn hảo.

Pep Guardiola chờ Haaland ghi bàn ở derby. Ảnh: Imago

Điều đặc biệt ở Haaland là khả năng dịch chuyển năng lượng từ đội tuyển quốc gia sang CLB. Nhiều cầu thủ chơi bùng nổ ở quốc tế nhưng chững lại khi về CLB, hoặc ngược lại.

Haaland thì khác: anh xem mỗi trận đấu như một khoảnh khắc để hạ gục đối thủ. Thế nên, về lý thuyết, 5 pha xé lưới Moldova chẳng khác nào liều thuốc hồi sinh cho chính Man City.

Các đồng đội ở Manchester, từ như Bernardo Silva, hay tân binh Tijjani Reijnders, hiểu rằng họ đang có cơ hội chứng kiến một phiên bản Haaland mới – phấn khích hơn, bùng nổ hơn.

Sức nặng đặt trên vai trung phong số 9 là rất lớn. Man City đã mất đi sự chắc chắn quen thuộc: hàng thủ không còn đá như một khối thép, tuyến giữa thiếu sự liền lạc.

Từ đó, chính Pep rơi vào tình trạng loay hoay để tìm công thức phù hợp. Kết quả, những sai lầm lớn về chiến thuật khiến Man City thua ngược Brighton, dù Haaland ghi bàn.

Trong bối cảnh ấy, đôi chân Haaland trở thành chiếc neo giữ con tàu khỏi bị cuốn vào vùng xoáy bất định. Anh phải ghi bàn, đồng thời phải trở thành biểu tượng tinh thần – hình ảnh của sự chắc chắn giữa cơn bão.

Một derby không chỉ là 90 phút bóng lăn. Đó là cuộc chiến danh dự của thành phố, là cách định hình mùa giải ngay từ tháng Chín. Nếu City gục ngã, sự nghi ngờ sẽ càng tăng cao và niềm tin bị hao mòn.

Ngược lại, nếu chiến thắng, và Haaland lại gầm lên như sư tử, Man City sẽ trở lại quỹ đạo.

Haaland từng định đoạt nhiều trận derby. Trong sự nghiệp, anh có 6 bàn vào lưới MU – một trong các đối thủ yêu thích nhất tại Anh.

Mọi ánh mắt đang hướng về Etihad cho trận derby giữa những kẻ khốn khổ. Người hâm mộ “The Citizens” gọi tên Haaland.