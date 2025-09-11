Tiền đạo Omar Marmoush là "bệnh binh" mới nhất được liệt vào danh sách. Anh dính chấn thương nghiêm trọng lúc trở về thi đấu cho tuyển Ai Cập.

Marmoush bị tổn thương đầu gối và những bức ảnh chụp mới nhất cho thấy, tiền đạo 26 tuổi này phải di chuyển bằng nạng để trở về Anh.

Omar Marmoush phải dùng nạng để di chuyển - Ảnh: The Touchline

Man City xác nhận kết quả chụp chiếu ban đầu, Omar Marmoush bị bầm tím dây chằng đầu gối và chắc chắn lỡ hẹn trận derby Manchester cuối tuần này.

Dòng thông báo từ CLB: "Marmoush sẽ trở lại Manchester để đánh giá thêm và bắt đầu quá trình phục hồi. Mọi người ở City đều gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Omar".

Cả Pep và Amorim sẽ gặp khó trong việc sắp xếp đội hình ra sân do quá nhiều cầu thủ chấn thương, không đạt thể lực tốt nhất.

Ngoài Marmoush, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn không có sự phục vụ của 8 cầu thủ khác, trong đó có ba tiền vệ Rayan Cherki, Mateo Kovacic và Kalvin Phillips.

Bộ ba phòng ngự Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov và John Stones cũng không thể ra sân vì những vấn đề khác nhau.

Phil Foden và Savinho vắng mặt từ trận thua Brighton trước kỳ nghỉ quốc tế, hiện đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục.

Cunha đang gặp vấn đề về cơ - Ảnh: EPA

Về phần Ruben Amorim, ông hiếm khi sở hữu được đội hình lành lặn. Trung vệ Lisandro Martinez vẫn trong quá trình điều trị chấn thương đầu gối.

Tân binh Matheus Cunha đang tích cực rèn thể lực sau khi bị căng cơ cuối tháng trước, khả năng tái xuất trận derby Manchester là rất thấp.

Ngoài ra, Mason Mount phải rời sân sau hiệp một trận gặp Burnley. Diogo Dalot đã rút lui khỏi nhiệm vụ cho tuyển Bồ Đào Nha vì chấn thương.