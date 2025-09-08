Thủ thành người Cameroon thường xuyên mắc sai lầm mùa trước, khiến MU phải trả giá bằng thành tích tệ hại chưa từng có ở Ngoại hạng Anh (kết thúc vị trí thứ 15).

Điều đó khiến Andre Onana mất vị trí chính thức trong khung gỗ vào tay Altay Bayindir đầu mùa này.

Amorim tức giận với yêu cầu đòi tăng lương trong hợp đồng mới của Onana - Ảnh: T.T

Hy vọng ra sân của người gác đền 29 tuổi càng trở nên mong manh hơn khi tân binh Senne Lammens chuyển đến từ Royal Antwerp với giá 21,7 triệu bảng Anh.

Nguồn tin độc quyền từ The Athletic cho hay, dù vai trò bị suy giảm nhưng Onana gây ngạc nhiên khi trở lại Carrington hồi hè để xin một bản hợp đồng mới.

Cựu thủ thành Inter Milan tin rằng, anh xứng đáng hưởng mức lương cao hơn sau khi bị cắt giảm 25% thù lao do MU không được dự Champions League.

Yêu cầu của Andre Onana bị lãnh đạo Quỷ đỏ gạt bỏ. Bản thân HLV Ruben Amorim cũng tức giận vì cậu học trò "không biết điều".

Cuối cùng, nhà cầm quân Bồ Đào Nha đã đẩy Onana sang Trabzonspor theo dạng cho mượn, bởi thị trường chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ đến 13/9 mới đóng lại.

Tiết lộ thú vị từ nhà báo Ben Jacobs, rằng Onana sẽ nhận mức thù lao đáng kinh ngạc trong thời gian khoác áo Trabzonspor.

Ông chia sẻ: "Onana sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở MU nhờ chế độ đãi ngộ tốt và tiền thưởng cao phía Trabzonspor cung cấp."