El Nacional cho hay, Barca đang sở hữu một tài năng đặc biệt là Lamine Yamal, với sự phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, sự nổi tiếng chóng vánh của cầu thủ này tạo ra những căng thẳng trong phòng thay đồ đội bóng xứ Catalan.

Lamine Yamal cần học cách khiêm tốn, tập trung rèn luyện và chơi bóng để phát triển sự nghiệp thật tốt. Ảnh: Insta L.Y

Theo nguồn trên, một số cầu thủ trong đội Barca bắt đầu tỏ ra khó chịu với việc Lamine Yamal được đối xử một cách đặc biệt, đang từ cầu thủ tiềm năng trở thành ngôi sao không thể đụng đến.

Với các đàn anh lớn tuổi hơn, Yamal phá vỡ sự cân bằng trong nhóm. Sao trẻ 18 tuổi này vẫn tương tác bình thường với mọi người trong đội, nhưng không phải ai cũng chấp nhận với vai trò quan trọng của anh.

Yamal là ngọc quý của Barca, lãnh đạo CLB biết anh có thể trở thành nhân vật định hình cả một kỷ nguyên của đội. Và bởi còn quá trẻ nên anh được Barca chăm sóc chu đáo, bảo vệ một cách tốt nhất có thể.

Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng chấp nhận điều đó. Một số thành viên tin rằng, việc truyền thông và Barca quá dồn vào Lamine Yamal sẽ làm lu mờ công sức và thành tích của các cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn. Phòng thay đồ Barca vốn nhạy cảm với thứ bậc và Lamine Yamal đã phá vỡ điều đó.

Việc trở thành nhân vật trung tâm của đội bóng ở tuổi 18 của Lamine Yamal gây khó chịu trong phòng thay đồ Barca. Ảnh: E Noticies

Vì thế đã có những cảnh báo ngầm trong phòng thay đồ cho Lamine Yamal, người có những phẩm chất để vươn lên đỉnh cao, nhưng anh không thể tự mình để thực hiện điều đó. Yamal cần đồng đội hỗ trợ và đội bóng cũng chỉ gặt thành công với một tập thể gắn kết.

Cũng theo El Nacional, mối quan hệ Lamine Yamal với các đồng đội như Pedri, Gavi hay Fermin không còn thân tình như trước, đã có những thay đổi giữa họ.

Hansi Flick biết rõ có thể trông cậy vào Lamine Yamal và yêu cầu sự đoàn kết tuyệt đối ở Barca. Ông cũng khuyên sao trẻ này giữ sự khiếm tốn và chăm chỉ làm việc.

Gần đây ông đã cảnh báo các học trò, “cái tôi” có thể phá hỏng thành công của Barca. Ông không muốn tốn tại bất kỳ sự ích kỷ nào trong đội mà phải cùng nhau nhìn về một hướng để chiến đấu các danh hiệu.