MU mua Elliot Anderson

Trong kế hoạch nâng cấp đội hình, MU đưa tiền vệ trẻ Elliot Anderson vào danh sách các mục tiêu ưu tiên chuyển nhượng.

MU muốn sở hữu Elliot Anderson. Ảnh: Imago

Elliot Anderson có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây, trở thành phát hiện thú vị của đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel.

Sinh ra ở Anh, được Newcastle đào tạo, Anderson từng thi đấu cho nhiều cấp độ đội trẻ Scotland. Anh cũng được triệu tập vào đội tuyển Scotland nhưng chưa ra mắt vì chấn thương.

Năm ngoái, sau khi rời Newcastle gia nhập Nottingham Forest, cầu thủ 22 tuổi này trưởng thành rất nhanh. Anh là ngôi sao cùng U21 Anh vô địch U21 châu Âu hồi tháng Sáu, rồi được Tuchel cho ra mắt “Tam sư”.

Tương lai của Elliot Anderson đầy hứa hẹn. MU bắt đầu thảo luận với Nottingham để kéo anh về Old Trafford nhằm thay Casemiro.

Liverpoo lấy Malick Fofana

Theo nhiều nguồn tin từ Pháp, Liverpool xem tài năng trẻ Malick Fofana là giải pháp bổ sung hàng công – thay thế cho Mohamed Salah trong tương lai gần.

Liverpool quan tâm đến Fofana. Ảnh: EFE

Sau khi phân tích các dữ liệu, Liverpool tin tưởng Fofana sẽ phù hợp với dự án bóng đá mà Arne Slot triển khai ở sân Anfield.

Malick Fofana thi đấu bùng nổ tại Lyon và được xem là tương lai của đội tuyển Bỉ. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Atletico Madrid và Bayern Munich liên hệ, nhưng CLB Ligue 1 liên tục từ chối.

Liverpool vừa trải qua mùa hè lịch sử. Dù vậy, nhà vô địch Premier League vẫn muốn đa dạng hóa đội hình.

Hợp đồng của Malick Fofana còn thời hạn đến 2028. Lyon sẽ không để anh đi dễ dàng, với yêu cầu mức phí trên 50 triệu euro.

Atletico muốn có Tielemans

Sau kỳ chuyển nhượng ồ ạt nhưng khởi đầu mùa giải theo cách thảm họa, Atletico Madrid bày tỏ sự quan tâm đến Youri Tielemans của Aston Villa.

Atletico lôi kéo Tielemans. Ảnh: EFE

Trên thực tế, Tielemans là tiền vệ mà Diego Simeone từng muốn đưa về Madrid trong quá khứ nhưng chưa thành công.

Chiến lược gia người Argentina muốn tiếp tục cuộc cách mạng ở tuyến giữa với Tielemans – một cầu thủ giàu kinh nghiệm, được đánh giá cao về tầm nhìn và khả năng kiến ​​tạo bóng từ trung lộ.

Tielemans từng nổi bật từ Monaco đến Leicester, và hiện là trụ cột của Aston Villa.

Dù khởi đầu tệ, HLV Simeone vẫn đặt mục tiêu vô địch La Liga và tiến xa ở Champions League. Tielemans được “El Cholo” kỳ vọng tạo sức bật cho Atletico trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.