Lính đặc nhiệm Anh tiếp cận tàu chở dầu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Theo hãng tin CNN và báo The Guardian, trong một chiến dịch đầu tiên do Anh dẫn đầu, kéo dài 6 giờ, lính đặc nhiệm thuộc thủy quân lục chiến hoàng gia và các sĩ quan từ Cơ quan chống tội phạm quốc gia đã lên và chiếm quyền kiểm soát tàu Smyrtos đang treo cờ Cameroon.

Trang web chuyên theo dõi tàu thuyền Marine Traffic cho hay, tàu Smyrtos hiện neo đậu ngoài khơi bờ biển Dorset, gần Weymouth. Nhà chức trách Anh cho biết, tàu sẽ được giám sát về các vấn đề môi trường hoặc an toàn.

Theo cơ quan chức năng Anh, tàu Smyrtos là một trong 700 tàu thuộc hạm đội bóng tối chịu trách nhiệm vận chuyển 75% lượng dầu xuất khẩu của Nga, mặt hàng đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế. Các nhà quan sát cho hay, hạm đội này đóng vai trò như một "phao cứu sinh" quan trọng đối với Nga, giúp nước này tiếp tục bán dầu và tạo nguồn tài chính để tiếp tục chiến dịch chống lại Ukraine.

Video chặn bắt tàu chở dầu liên quan tới Nga. Video: Bộ Quốc phòng Anh

Chiến dịch trên đánh dấu lần đầu tiên Anh dẫn đầu một nỗ lực như vậy. Trước đây, Anh chỉ hỗ trợ quân đội Pháp khi thực hiện hoạt động tương tự ở Đại Tây Dương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Starmer cho biết đã chỉ đạo lực lượng vũ trang Anh chặn bắt tàu chở dầu khi nó cố tiến vào eo biển Manche. "Chiến dịch này giáng thêm một đòn nữa vào Nga và nhắc nhở những kẻ tiếp tay cho các hành động quân sự của Nga ở Ukraine rằng chúng ta sẽ không để chúng trốn thoát”.

Tàu Smyrtos đã bị Anh trừng phạt hồi năm ngoái vì liên quan đến việc vận chuyển dầu của Nga. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy, tàu Smyrtos đã ở cảng Luga Bay của Nga vào ngày 5/6 và rời biển Baltic 6 ngày sau đó. Điểm đến được ghi là cảng Port Said ở Ai Cập.