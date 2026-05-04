Trong thông cáo trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng Kiev đã thực hiện chiến dịch tấn công tàu hàng thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga theo chỉ đạo từ Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andrii Hnatov.

“Các quân nhân Ukraine tiếp tục áp đòn trừng phạt lên ‘hạm đội bóng tối’ của Nga, khi thực hiện đòn tập kích nhằm vào 2 tàu hàng ở lối vào cảng Novorossiysk. Những tàu hàng trên được sử dụng để vận chuyển dầu, không gì hơn… Năng lực tấn công tầm xa của Ukraine sẽ tiếp tục phát triển toàn diện trên biển, trên không và trên đất liền”, ông Zelensky viết.

USV cảm tử Ukraine tiếp cận tàu hàng của Nga. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Theo đoạn video do nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ, xuồng không người lái (USV) cảm tử của các đơn vị Kiev dần tiếp cận tàu chở hàng của Nga từ phía sau, trước khi đâm thẳng vào phần đuôi tàu. Tuy nhiên, ông Zelensky không nêu thông tin sơ bộ về thiệt hại của đòn tấn công đối với tàu hàng Nga.