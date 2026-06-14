Tổng thống Trump và người đồng cấp Zelensky. Ảnh: president.gov.ua

Tuy nhiên, tại hội nghị, ông Trump sẽ tham gia một phiên làm việc có cả sự hiện diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Kyiv Independent, hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại Evian, vùng Auvergne-Rhône-Alpes của Pháp từ ngày 15-17/6 và Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ có các cuộc gặp song phương bên lề hội nghị với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cũng như các nhà lãnh đạo của Qatar, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, Ai Cập và Ấn Độ.

Pháp, quốc gia giữ chức chủ tịch G7 vào năm 2026, đã xác định các cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn là một trong những ưu tiên, bao gồm cả việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine. G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và Mỹ. Liên minh châu Âu cũng tham gia vào các hoạt động của nhóm.

Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh dự định, nhân hội nghị thượng đỉnh G7 họ sẽ thuyết phục ông Trump thay đổi cách tiếp cận trong các cuộc đàm phán với Nga về xung đột ở Ukraine. Cụ thể, các nước trên ủng hộ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, bắt đầu đàm phán dựa trên chiến tuyến hiện tại và để châu Âu nắm giữ vai trò quan trọng hơn trong quá trình đàm phán.

Việc ông Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh trong khi vẫn tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga và đối mặt với các cuộc tấn công tên lửa dữ dội hơn từ Nga. Kiev đã nhiều lần kêu gọi tăng cường hệ thống phòng không để giúp bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu.