van thanh 9.jpg
Hình ảnh lễ dạm ngõ của Văn Thanh được đăng tải trên trang cá nhân của Bích Hạnh trong tối 21/4.
van thanh 8.jpg
Văn Thanh cùng gia đình tới nhà bạn gái dạm ngõ.
van thanh 5.jpg
Bích Hạnh diện áo dài màu vàng, Văn Thanh lựa chọn sơ mi xanh nhạt trong ngày đặc biệt.
van thanh 2.jpg
"Lễ dạm ngõ ấm cúng - mở đầu cho một hành trình mới. Chúng con luôn cảm thấy thật may mắn và biết ơn vì hai bên gia đình đã luôn yêu thương, ủng hộ, đồng hành và vun vén, để chúng con có thể cùng nhau đi đến một cái kết thật đẹp như ngày hôm nay ạ", Bích Hạnh viết trên trang cá nhân.
van thanh 7.jpg
Cặp đôi rất hạnh phúc khi sắp về chung một nhà.
van thanh 4.jpg
Được biết, lễ cưới của Văn Thanh và Bích Hạnh được tổ chức vào tháng 6 tới.
van thanh 3.jpg
Bích Hạnh xinh đẹp trong ngày dạm ngõ.
van thanh 1.jpg
Văn Thanh và Bích Hạnh công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025, vào dịp sinh nhật 29 tuổi của cầu thủ CAHN. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh hẹn hò lãng mạn, cùng nhau du lịch nhiều nơi. 
van thanh 6.jpg
Lễ cưới của cặp đôi sẽ gây được sự chú ý đặc biệt.

Ảnh: FBNV