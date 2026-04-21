Vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng A, U17 Việt Nam gặp U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Đây là thử thách lớn nhất kể từ đầu giải với đoàn quân của HLV Cristiano Roland.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam thắng Malaysia 4-0, thắng Timor Leste 10-0 và hòa Indonesia 0-0. Trong khi đó, U17 Australia toàn thắng cả 3 trận trước U17 Brunei, U17 Singapore và U17 Campuchia, ghi 15 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

HLV Cristiano Roland thừa nhận U17 Australia rất mạnh, được đánh giá cao hơn so với U17 Việt Nam. Ngoài ưu thế vượt trội về thể hình, thể lực, chơi bóng bổng tốt, đội bóng đến từ xứ sở Chuột túi còn sở hữu hàng phòng ngự cũng như hàng công tốt nhất tại giải.

U17 Việt Nam thi đấu rất tự tin.

Tuy nhiên, các đối thủ mà U17 Australia thắng ở vòng bảng đều là những đội ở mức trung bình yếu trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, U17 Australia không phải không có điểm yếu. Cụ thể, đội bóng này thường gặp khó khăn trước lối chơi áp sát, pressing của đối phương.

Tại bán kết, nhà đương kim vô địch gặp phải đối thủ biết cách khai thác hạn chế của đối phương: U17 Việt Nam. U17 Australia buộc phải chơi thận trọng, trong khi bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã sẵn sàng cho một trận đấu sòng phẳng.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil, U17 Việt Nam ghi đến 50 bàn thắng và chỉ lọt lưới 4 lần trong 14 trận. Đây là một thống kê vô cùng ấn tượng, thậm chí chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

HLV Cristiano Roland rất "mát tay" với bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong chuỗi 14 trận đấu chính thức vừa qua, U17 Việt Nam có 8 chiến thắng và 6 trận hòa. Sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự kết hợp cùng hàng công biến hóa và luôn có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương, các cầu thủ trẻ Việt Nam không hề e sợ trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh, mục tiêu của U17 Việt Nam không phải là thành tích ở giải Đông Nam Á, mà phải là VCK châu Á và cao nhất là tấm vé dự World Cup.

Với triết lý bóng đá hiện đại, sự kết dính của một tập thể đồng đều, hiểu rõ lối chơi, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á, đoạt vé vào chung kết.

