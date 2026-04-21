U17 Australia tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng A (toàn thắng 3 trận). Đội bóng xứ Chuột túi rõ ràng luôn là thử thách lớn nhất ở giải đấu khu vực, và trên thực tế chính họ giành chức vô địch cách đây 2 năm.

Từng nhiều lần tham dự World Cup ở lứa tuổi U17, Australia ở một đẳng cấp cao hơn với U17 Việt Nam. Tuy nhiên, với bóng đá trẻ không nói trước được điều gì.

U17 Việt Nam trưởng thành hơn sau từng trận đấu.

Trước đối thủ có ưu thế vượt trội về thể hình, thể lực, U17 Việt Nam vẫn rất tự tin chơi một trận đấu sòng phẳng. HLV Cristiano Roland và các học trò đang có lợi thế mà U17 Australia không có được, và điều này có thể tạo nên sự khác biệt cho trận bán kết.

Đó là việc U17 Việt Nam trải qua vòng bảng với những trận đấu không chỉ thu được kết quả tốt, mà còn giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành. Đối thủ của U17 Việt Nam ngoài U17 Timor Leste, hai đội còn lại là U17 Malaysia và U17 Indonesia đều là những đối thủ mạnh trong khu vực.

Nhờ vậy, độ "trải nghiệm" thực tế của các học trò HLV Cristiano Roland rõ ràng ở mức độ cao hơn đối thủ. Với U17 Australia, đội bóng này ghi 15 bàn thắng và không để thủng lưới, nhưng các đối thủ đều không được đánh giá cao, nếu không muốn nói là yếu: U17 Brunei, U17 Singapore và U17 Campuchia.

U17 Việt Nam tự tin đọ sức với U17 Australia. Ảnh: S.N

Sau vòng bảng với những chiến thắng tuyệt đối, nhưng U17 Australia không thu được nhiều về mặt chuyên môn. Thậm chí, các cầu thủ trẻ của HLV Carl Veart có thể chủ quan, khi nghĩ mình hoàn toàn "out trình" ở sân chơi Đông Nam Á.

Trong khi đó, U17 Việt Nam dù hòa U17 Indonesia 0-0 ở cuối vòng bảng, nhưng bài học nhận được lại vô cùng giá trị. HLV Cristiano Roland cho biết việc U17 Indonesia đá phòng ngự thay vì phải tấn công khiến ông và các học trò bị bất ngờ. Nhưng cũng chính từ tình huống không đúng với sự chuẩn bị, giúp U17 Việt Nam thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh.

Vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam không chỉ có hành trang là 14 bàn thắng, giữ sạch mành lưới, mà còn là sự tự tin, trưởng thành sau từng trận của Sỹ Bách và các đồng đội. Chính va vấp, những mặt chưa tốt lại giúp đoàn quân của HLV Roland trở nên lì lợm hơn, khó lường hơn khi đấu U17 Australia.

