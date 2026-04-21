Tuyển Việt Nam đang ngày một mạnh lên dưới thời HLV Kim Sang Sik. Sự đáng gờm của "Những chiến binh sao vàng" được thể hiện rõ ở chiến thắng 3-1 trước Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Nhưng đây chưa phải là đội tuyển tuyển mạnh nhất, bởi HLV Kim Sang Sik vẫn có thể tăng cường thêm những cầu thủ chất lượng, đặc biệt là trên hàng công.

Gương mặt được chờ đợi nhất ở tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASEA Cup 2026 (tháng 7) là Đình Bắc. Thực tế, Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 nếu không dính án phạt cấm thi đấu 2 trận của AFC, anh đã có màn thể hiện ở trận gặp Malaysia vừa qua.

Nhưng sự chờ đợi của HLV Kim Sang Sik với Đình Bắc chưa bao giờ là muộn, khi chân sút CAHN còn trẻ và rất khát khao cống hiến. Đặc biệt, anh đang có màn chạy đà rất ấn tượng trước khi trở lại tuyển Việt Nam.

Sau 500 ngày "tịt ngòi", Đình Bắc ghi bàn đều đặn ở 3 trận gần nhất trong màu áo CAHN tại V-League 2025/26. Bốn bàn thắng như một sự khẳng định về cảm giác ghi bàn, phong độ của tiền đạo sinh năm 2004 sau VCK U23 châu Á 2026.

Việc Đình Bắc lấy lại sự tự tin, trạng thái tốt nhất là một tin vui với HLV Kim Sang Sik. Trong năm 2026, tuyển Việt Nam lần đầu tiên tham dự cùng lúc hai giải khu vực là ASEAN Cup (tháng 7) và FIFA ASEAN Cup (tháng 9-10). Ở hai giải đấu này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đều hướng tới mục tiêu vô địch.

Có thêm Đình Bắc, tuyển Việt Nam sở hữu hàng công cực mạnh, khi trước đó bộ đôi Xuân Son và Hoàng Hên chơi rất ăn ý và hiệu quả. Ngoài ra, những Hoàng Đức, Hai Long, Quang Hải, Tuấn Hải... vẫn khẳng định được đẳng cấp hàng đầu khu vực của mình.

Vấn đề với HLV Kim Sang Sik chính là sắp xếp nhân sự, xây dựng lối chơi như thế nào để có thể tận dụng được hết những cầu thủ chất lượng mà ông đang có. Hoàng Hên gần như chắc suất tiền đạo lệch phải, trong khi Xuân Son đá trung phong, còn Đình Bắc có thể chơi tự do, hoặc cũng khả năng là quân bài dự bị chiến lược. Những phương án hàng công sẽ được chiến lược gia người Hàn Quốc thử nghiệm, đánh giá kỹ lưỡng trước khi sử dụng ở hai giải đấu sắp tới.