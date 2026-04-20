U17 Việt Nam khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng A, sau trận hòa 0-0 U17 Indonesia. Đây là trận đấu mà đoàn quân HLV Cristiano Roland bị bất ngờ khi đội chủ nhà chơi phòng ngự, thay vì đá tấn công để ghi bàn, giành chiến thắng.

"Chúng tôi dự đoán rằng U17 Indonesia gây áp lực lớn cho U17 Việt Nam bởi họ cần chiến thắng để đi tiếp. Tôi và các cầu thủ chuẩn bị phương án đối phó. Nhưng khi vào trận U17 Indonesia lại đá phòng ngự. Thậm chí, tôi nghĩ rằng họ sẽ thay đổi chiến lược trong hiệp 2 nhưng đội bóng này vẫn tiếp tục chơi như vậy.

HLV Cristiano Roland. Ảnh: VFF

Cách chơi của U17 Indonesia khiến tôi bất ngờ. Tuy nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ U17 Việt Nam hiểu được tình hình và ứng phó với sự thay đổi chiến thuật của đối thủ. Chúng tôi vào bán kết và cần tập trung cao nhất cho trận đấu tới", HLV Cristiano Roland nói.

Sau hai trận thắng đậm trước U17 Malaysia (4-0) và U17 Timor Leste (10-0), U17 Việt Nam không thể có bàn thắng ở lượt đấu cuối của bảng A, nhưng vẫn giành ngôi nhất bảng, qua đó gặp U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Đây là trận đấu rất khó khăn với U17 Việt Nam khi đối thủ được đánh giá rất mạnh, có lợi thế về thể hình, thể lực. Ở vòng bảng, U17 Australia toàn thắng cả 3 trận gặp U17 Brunei, U17 Singapore và U17 Campuchia, không để thủng lưới bàn nào.

"U17 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng bán kết. U17 Australia là đối thủ rất mạnh, vì thế chúng tôi cần nhanh chóng hồi phục và dành sự tập trung cho trận đấu sắp tới", chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 22/4. Trận bán kết 1 giữa U17 Malaysia vs U17 Lào diễn ra vào lúc 15h30.