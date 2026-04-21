“Chúng tôi tìm hiểu kỹ và nắm được những điểm mạnh của U17 Australia. Họ là một đối thủ rất đáng gờm”, HLV Cristiano Roland phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam vs U17 Australia, lúc 19h30 ngày 22/4.

"U17 Việt Nam có những phương án để ngăn chặn đối phương và hướng tới một trận đấu tốt nhất. Các cầu thủ hiện đang có tinh thần rất hưng phấn và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”, HLV Cristiano Roland tự tin nói.

U17 Việt Nam tự tin đọ sức với U17 Australia. Ảnh: VFF

Chiến lược gia sinh năm 1976 cho rằng đây là thời điểm quan trọng để U17 Việt Nam thể hiện năng lực. Sau quá trình chuẩn bị từ trước giải và những bước tiến qua từng trận đấu, toàn đội đang hướng tới việc đạt được kết quả tích cực.

“Các cầu thủ đang tiến bộ qua từng trận. Trận bán kết với U17 Australia là một thử thách lớn, và chúng tôi luôn chuẩn bị những gì tốt nhất để các em có thể tận hưởng trận đấu cũng như đạt được kết quả tốt”, chiến lược gia người Brazil cho biết.

Trong khi đó, tiền vệ Duy Khang thể hiện tinh thần quyết tâm trước trận bán kết: “Australia là một đội bóng rất mạnh, nhưng với sự chuẩn bị của ban huấn luyện, chúng tôi sẵn sàng cho cuộc đọ sức này. U17 Việt Nam nỗ lực hết mình mang lại kết quả tốt nhất cho người hâm mộ Việt Nam”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV trưởng Carl Veart của U17 Australia nói: "Chúng tôi kiểm soát thế trận khá tốt ở các trận trước, nhưng trận đấu này sẽ khác. Các cầu thủ cần duy trì sự tập trung cao trong suốt 90 phút và không được phép mắc sai lầm. U17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi gặp tại giải lần này. Trận bán kết tới chắc chắn rất hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao".

