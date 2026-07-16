Tuyển Anh từng chứng tỏ mình là bậc thầy của nghệ thuật “amarrategui” – lối chơi thực dụng, chặt chẽ đến mức ngột ngạt, hoặc có thể gọi “xe buýt hai tầng” – trong các trận gặp Mexico và Na Uy.

Nhưng trước cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Lionel Messi, đó không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Đã có thể tránh một cái bẫy, vậy mà thầy trò Thomas Tuchel lại tự bước vào tới hai. Cái bẫy thứ hai là do chính mình tạo ra.

TNT Sports

Về mặt chuyên môn, tuyển Anh xuất phát ở vị thế vượt trội so với nhà đương kim vô địch thế giới. Ngoại trừ Messi, chất lượng kỹ thuật của dàn cầu thủ “Tam sư” rõ ràng nhỉnh hơn Argentina.

Chính vì thế, Lionel Scaloni đã lựa chọn một cách tiếp cận mang màu sắc Calcio Storico (môn thể thao từ thời Trung Cổ ở Italia) – thứ bóng đá đậm chất va chạm, quyết liệt và sẵn sàng kéo đối thủ vào một cuộc chiến thể lực.

Thomas Tuchel mắc trọn cái bẫy mà Argentina giăng ra: cố gắng đưa trận đấu về trạng thái cân bằng bằng tinh thần chiến đấu, cường độ tranh chấp và cả những pha phạm lỗi cần thiết.

Từ lúc xe buýt tiến vào sân, trong nghi thức hát quốc ca cho đến khi bóng lăn, kế hoạch của Argentina gần như hoàn hảo.

Và khi HLV người Đức tưởng như cuối cùng cũng đã thoát khỏi chiếc bẫy mà đối thủ giăng sẵn, ông lại tự hủy tất cả.

Thực dụng hơn cả Gareth Southgate vốn đã là điều rất khó. Nhưng Tuchel còn đi xa hơn thế.

Trước Mexico và Na Uy, “Tam sư” đã cho thấy họ là chuyên gia của lối đá phòng ngự thực dụng.

Được chống lưng bởi “đôi bàn tay của Pickford”, cùng “kiểm soát viên không lưu” Dan Burn, tuyển Anh chỉ cần tiếp tục chịu đựng và bảo vệ thành quả để giành vé vào trận chung kết World Cup thứ hai trong lịch sử.

Nhưng dù phòng ngự khu cấm địa vốn là sở trường, kế hoạch của tuyển Anh lần này lại tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Cuối cùng, chính nó đã phản tác dụng.

Lùi sâu với 4 trung vệ cùng 2 hậu vệ cánh, đồng nghĩa trao toàn bộ khoảng trống trước vòng cấm cho Messi, chưa bao giờ là một ý tưởng hợp lý.

Càng không hợp lý hơn khi thất bại trước ngưỡng cửa trận chung kết World Cup bởi một bàn thắng đánh đầu trong vòng 5m50.

Theo dữ liệu, Anh chỉ kiểm soát bóng 12% từ bàn thắng của Anthony Gordon ở phút 55 đến pha ấn định chiến thắng của Lautaro trong thời gian bù giờ.

Nước Anh đã đánh mất một cơ hội lịch sử. Thomas Tuchel, sau khi tạo được nhiều dấu ấn quan trọng trên, có lẽ đang tự đánh mất chiếc ghế của mình.