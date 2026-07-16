Chiến lược gia người Đức phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn, sau khi tuyển Anh để Argentina lật ngược thế cờ, dù vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Anthony Gordon.

Thời điểm trận đấu còn khoảng 30 phút, Tuchel quyết định rút Gordon ra và tung trung vệ Ezri Konsa vào sân. Kể từ đó, thế trận gần như nghiêng hẳn về phía Argentina.

HLV Tuchel sẽ tiếp tục được tại vị - Ảnh: Actu Foot

Tuyển Anh liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của đối thủ. Trong nỗ lực gia cố hàng thủ, Tuchel tiếp tục rút Declan Rice và Reece James để đưa Nico O'Reilly cùng Dan Burn vào thay.

Ba phút sau loạt điều chỉnh trên, Argentina tìm được bàn gỡ hòa. Với quá nhiều cầu thủ thiên về phòng ngự trên sân, cảm giác Argentina sẽ giành chiến thắng trở nên rõ ràng. Điều đó trở thành hiện thực, khi Lautaro Martinez ghi bàn quyết định phút bù giờ.

Sau thất bại cay đắng, đã xuất hiện những ý kiến đặt dấu hỏi về tương lai chiến lược gia người Đức. Thậm chí, họ cho rằng ông có thể đối mặt với nguy cơ bay ghế, dù còn hợp đồng đến hè 2028.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Anh vẫn hoàn toàn tin tưởng Tuchel. Cơ quan quản lý bóng đá xứ sương mù không có ý định thay đổi vị trí HLV trưởng Tam sư.

Bản thân nhà cầm quân 52 tuổi tái khẳng định mong muốn tiếp tục dẫn dắt tuyển Anh hướng tới VCK Euro trên sân nhà, sau khi gia hạn hợp đồng hồi tháng 2 vừa qua.

"Chúng tôi vẫn còn trận tranh hạng Ba phía trước. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình hướng tới kỳ Euro 2028 trên sân nhà và bản thân rất mong chờ điều đó" - Tuchel bày tỏ.

Giám đốc điều hành FA - Mark Bullingham phát biểu: "Thật buồn khi chúng tôi ở rất gần mục tiêu. Các cầu thủ và HLV Thomas Tuchel đã cống hiến tất cả những gì mình có.

Toàn bộ đội ngũ cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên làm việc không biết mệt mỏi suốt giải đấu. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới họ, và bày tỏ sự tri ân chân thành tới những người hâm mộ tuyệt vời đã đồng hành cùng tuyển Anh."