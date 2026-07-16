Xem video:

"Tam sư" gục ngã 1-2 trước Argentina trên sân Marcedes-Benz, do để thủng lưới hai bàn ở những phút cuối, qua đó lỡ cơ hội góp mặt trận chung kết World Cup 2026.

Trận đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ diễn ra vô cùng căng thẳng, với nhiều tình huống va chạm nảy lửa. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền vệ khoác áo Real Madrid dường như không còn giữ được bình tĩnh.

Lúc các cầu thủ Argentina ăn mừng tấm vé vào chung kết, máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc Bellingham dùng tay tát vào phía sau đầu hậu vệ Valentin Barco.

Bellingham có hành động thiếu chuẩn mực với đối thủ - Ảnh: Yahoo Sports

Hai cầu thủ nhanh chóng được đồng đội can ngăn, song Bellingham vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại với đối thủ.

Tình huống không bị tổ trọng tài phát hiện, nhưng vẫn có thể khiến Bellingham dính án kỷ luật từ FIFA.

Trường hợp bị xử phạt nặng, ngôi sao 23 tuổi nguy cơ bị treo giò và lỡ trận tranh hạng ba với tuyển Pháp tại Miami cuối tuần này.

Một khả năng khác là Bellingham chỉ bị phạt tiền, thậm chí án phạt có thể được treo. Hiện FIFA chưa có phản hồi chính thức về sự việc.

Tiền vệ Morgan Rogers cũng góp mặt trong một tình huống căng thẳng khác, khi cầu thủ hai đội lao vào xô đẩy nhau ở khu vòng tròn giữa sân.

Thủ môn dự bị Dean Henderson cố gắng hạ nhiệt tình hình, còn Rogers được nhìn thấy đứng sát trọng tài Ismail Elfath trước lúc được yêu cầu rời khỏi khu vực xảy ra cuộc gây hấn.