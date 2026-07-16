ĐT Argentina đã ngược dòng đánh bại tuyển Anh nhờ cảm hứng của "nhạc trưởng" Lionel Messi, qua đó tiến vào chung kết World Cup 2026, gặp Tây Ban Nha.

Sau trận bán kết World Cup 2026 kịch tính, một khoảnh khắc thú vị bên ngoài chuyên môn nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Lionel Messi cùng Enzo Fernandez và một số đồng đội đã tụ tập quanh chai nước của Jordan Pickford bỏ lại để xem những ghi chú được cho là chuẩn bị cho loạt sút luân lưu.

Khoảnh khắc Messi và đồng đội "soi" chai nước của Pickford bỏ lại sân sau trận bán kết - Ảnh: Football Legend

Trên chai nước của thủ môn tuyển Anh được cho là có thông tin về thói quen đá phạt đền, hướng sút ưa thích và cách thực hiện của các cầu thủ Argentina. Pickford vốn nổi tiếng với việc nghiên cứu kỹ đối thủ và thường sử dụng những ghi chú như một "phao cứu sinh" trong các loạt đấu súng căng thẳng.

Khi đọc những nội dung trên chai, Messi tỏ vẻ đầy ngạc nhiên, trong khi Enzo Fernandez bật cười về chiếc "phao cứu sinh" bất thành của Pickford. Các cầu thủ Argentina dường như cũng bất ngờ trước sự chuẩn bị chi tiết của thủ môn tuyển Anh.

Kế hoạch của Pickford cuối cùng không có cơ hội được sử dụng. Anthony Gordon đưa tuyển Anh vượt lên ở phút 55, nhưng Enzo Fernandez gỡ hòa phút 85. Đến thời gian bù giờ, Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn sau đường chuyền của Messi, hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

Bàn thắng muộn giúp Argentina tránh hiệp phụ và loạt luân lưu, đồng thời giành vé vào chung kết gặp Tây Ban Nha. Khoảnh khắc Messi xem chai nước của Pickford vì thế trở thành cái kết cho một trận bán kết kịch tính.

Video Messi kiến tạo cho Lautaro Martinez ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina trước Anh (nguồn: VTV):