"Tam sư" vượt lên ngay đầu hiệp hai nhờ pha lập công của Anthony Gordon, qua đó mở ra hy vọng giành vé vào chơi chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966.

Tuy nhiên, sau đó tuyển Anh chủ động lùi sâu đội hình bảo toàn tỷ số. Rốt cuộc, họ phải nhận hai bàn thua bẽ bàng trong 7 phút cuối.

Harry Kane nhận sự động viên của Messi sau trận thua Argentina - Ảnh: El Universal

Phát biểu trước truyền thông, Kane không giấu được sự thất vọng: "Tôi đang rất buồn và cảm thấy tiếc cho toàn đội và người hâm mộ.

Tuyển Anh đã chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng sau khi dẫn 1-0, cả đội dường như chỉ muốn bảo vệ thành quả. Ở đẳng cấp cao, như vậy là không đủ."

Harry Kane nhấn mạnh, cả đội đã cống hiến tất cả trong suốt chiến dịch World Cup 2026, nhưng không thể đạt được mục tiêu cuối cùng.

"Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có mặt ở đây. Các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả sức lực, máu, mồ hôi và nước mắt. Thất bại theo cách này thực sự rất cay đắng."

Chân sút Bayern Munich cũng tiết lộ, chỉ đạo của HLV Thomas Tuchel sau bàn mở tỷ số của Gordon không phải lùi sâu phòng ngự, mà là tiếp tục gây sức ép để tìm thêm bàn thắng.

"Các cầu thủ luôn sẵn sàng cho mọi diễn biến. Sau khi dẫn trước, thông điệp từ ban huấn luyện là tiếp tục dồn ép và ghi thêm bàn.

Khi Argentina ghi liên tiếp 2 bàn, chúng tôi cố gắng tìm lại thế trận, nhưng không thể tìm lại được sự hưng phấn."