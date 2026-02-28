Bức ảnh được hãng thông tấn CNN trích dẫn từ Airbus cho thấy một cột khói đen lớn đã bốc lên tại khu vực được cho là nơi ở của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nằm trong địa phận thủ đô Tehran, xung quanh cột khói là một số công trình hư hại sau đòn không kích do Mỹ và Israel thực hiện sáng 28/2.

Ảnh vệ tinh chụp nơi ở của lãnh tụ tối cao Iran Khamenei. Ảnh: Airbus/CNN

Hiện chưa rõ liệu ông Ali Khamenei có mặt tại khu vực trên khi cuộc không kích xảy ra hay không.

Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chiều 28/2 cho biết ông vừa có các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Ảrập Xêút, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Iraq, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ thực hiện quyền tự vệ trước các đòn tấn công từ Israel và Mỹ.

“Hoạt động quân sự lần này là hành vi vi phạm trắng trợn các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và là tội ác rõ ràng chống lại hòa bình và an ninh quốc tế. Iran sẽ thực hiện quyền tự vệ vốn có của mình và sử dụng tất cả khả năng phòng thủ quân sự để bảo vệ đất nước. Quân đội Iran sẽ coi các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel, cũng như bất kỳ hành động chống lại nhiệm vụ phòng thủ của Iran, là các mục tiêu hợp pháp”, CNN dẫn lời ông Araghchi nói.