Hãng thông tấn Tasnim hôm nay (28/2) dẫn lời nguồn tin thân cận với Phủ Tổng thống Iran cho hay Tổng thống Masoud Pezeshkian vẫn “an toàn và trong tình trạng sức khỏe tốt”. Tuy nhiên, nguồn tin trên không tiết lộ vị trí hiện nay của nhà lãnh đạo Tehran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Masoud Pezeshkian/Mạng xã hội X

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc xuất hiện các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng ông Pezeshkian có thể nằm trong nhiều mục tiêu bị nhắm tới trong loạt không kích do Israel và Mỹ nhằm vào Iran sáng 28/2.

Trước đó, truyền thông Iran cho biết đã xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn ở phía bắc và phía đông thủ đô Tehran, cũng như tại các thành phố Isfahan, Karaj và Kermanshah của nước này. Theo lời các quan chức Tehran, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hiện đã được đưa tới một địa điểm bí mật và an toàn.

Ở một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ và Israel ở nhiều địa điểm trong lãnh thổ nước này “không chỉ nhằm vào các khu vực quân sự quốc phòng mà còn cả những hạ tầng dân sự”. Tuy nhiên, cơ quan này không tiết lộ thông tin sơ bộ thiệt hại về người trong các cuộc tấn công.