Báo Times of Israel dẫn thống kê sơ bộ của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho hay có khoảng 35 tên lửa được Iran phóng đi “trong sáng 28/2 nhằm vào lãnh thổ Israel, một số quả bị các hệ thống phòng không của IDF đánh chặn trong khi nhiều tên lửa rơi xuống nơi có địa hình trống trải”.

Một xe tên lửa của Iran. Ảnh: THX

“Chúng tôi đã ghi nhận các báo cáo về các mảnh tên lửa và nhiều quả đạn đánh chặn rơi vung vãi khắp lãnh thổ Israel. Theo các cơ quan y tế Israel, ít nhất 1 người bị thương nhẹ do các cuộc tấn công”, một đoạn trong thông cáo của IDF viết.

Các đòn trả đũa của Iran nhằm vào Israel cũng gây ra thiệt hại ở một số quốc gia trong khu vực. Tại Bahrain, chính quyền Manama xác nhận một căn cứ hải quân của Mỹ tại nước này bị trúng tên lửa Iran.

Một đoạn video được trang tin Al Mashhad có trụ sở ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đăng tải chiều 28/2 cho thấy một mảnh vỡ “được cho của tên lửa Iran” đã rơi xuống nhà dân tại quận Marj Al-Hamam ở thủ đô Amman, Jordan.

Video: Al Mashhad/Mạng xã hội X