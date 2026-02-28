Theo Times of Israel, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/2 đã tiến hành các cuộc không kích nhằm đáp trả chiến dịch tấn công trước đó của Mỹ và Israel.

Hãng thông tấn Fars tiết lộ, IRGC đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait, UAE, Qatar và Bahrain. Ở thời điểm hiện tại, chính phủ Bahrain đã xác nhận việc một căn cứ hải quân của Mỹ tại nước này bị trúng tên lửa.

Căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain bị Iran tập kích. Video: Times of Israel

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Qatar xác nhận họ đã đánh chặn toàn bộ các tên lửa bắn về phía lãnh thổ nước này, trong bối cảnh một số vụ nổ được ghi nhận tại thủ đô Doha.

Tại UAE, quân đội nước này đã thông báo về việc 1 người thiệt mạng do mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống Abu Dhabi. "Chúng tôi đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo của Iran. Đây là hành động leo thang căng thẳng và hèn nhát", Bộ Quốc phòng UAE nhấn mạnh.