Vieo Ánh Viên vô địch giải bơi Oceanman Maldives 2026:

Dù giải nghệ nhiều năm, nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn khẳng định được đẳng cấp của mình tại giải bơi biển quốc tế Oceanman diễn ra tại Maldives. Kình ngư Việt Nam vô địch nội dung 10km nữ, 2km nữ, đứng đầu nhóm tuổi 30-39 và cùng đồng đội nữ lên ngôi ở nội dung tập thể.

Các VĐV quốc tế không khỏi bất ngờ khi một VĐV không còn ở thời đỉnh cao như Ánh Viên có thể "càn quét" giải thưởng ở giải đấu năm nay. Thậm chí ở nội dung 10km nữ, Ánh Viên gây sốc khi cán đích cùng thời điểm với VĐV nam về nhất cũng ở cự ly này, với thành tích 2 giờ 30 phút 22 giây.

Ánh Viên vô địch nhiều nội dung tại giải.

"Một ngày thật đặc biệt với Viên khi được bơi giữa khung cảnh tuyệt đẹp của Maldives. Đặc biệt hơn khi Viên được bơi tiếp sức cùng học trò của mình, một khoảnh khắc đầy tự hào và ý nghĩa", Ánh Viên chia sẻ.

Ánh Viên vẫn giữ được phong độ sau khi giải nghệ.

Ánh Viên là VĐV bơi lội có thành tích tốt nhất Việt Nam ở đấu trường SEA Games. Cô từng giành tới 25 HCV khi thi đấu. Hiện tại, "tiểu tiên cá" đang quản lý một trung tâm bơi để dạy bơi cho trẻ em. Cô cũng chia sẻ nhiều video hướng dẫn bơi miễn phí trên mạng xã hội, lan tỏa lối sống khỏe, lành mạnh.