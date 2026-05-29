Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 chứng kiến một trong những bất ngờ lớn nhất, khi Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle.

Không chỉ vì tài năng của anh, mà bởi tốc độ chóng mặt trong việc Barca đạt thỏa thuận chiêu mộ tuyển thủ Anh.

Gordon có mặt tại Barcelona. Ảnh: MD

Gordon nhiều lần công khai thừa nhận là fan của Jose Mourinho, và hiện có thể chơi trên toàn bộ hàng công – dù khởi đầu sự nghiệp ở vị trí tiền vệ cánh trái. Anh từng nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn châu Âu, trong đó có Bayern Munich.

Thương vụ được thông qua khi đội bóng xứ Catalunya đồng ý trả cho Newcastle 70 triệu euro phí cố định, kèm theo tối đa 10 triệu euro phụ phí tùy điều khoản.

Cuộc đàm phán do GĐTT Deco thực hiện diễn ra nhanh đến bất ngờ. Có lẽ bởi World Cup 2026 đang đến gần và giá trị của Gordon hoàn toàn có thể tăng vọt nếu anh tỏa sáng cùng tuyển Anh.

Được đào tạo ở học viện Everton sau khi bị Liverpool loại lúc mới 11 tuổi, Gordon có màn ra mắt đội một vào tháng 12/2017, trong trận Europa League (Everton thắng Apollon Limassol của Síp 3-0). Khi đó, anh đã thi đấu cùng Ademola Lookman, hiện thuộc biên chế Atletico Madrid.

Sau những mâu thuẫn với nhóm CĐV quá khích của Everton, Gordon quyết tâm rời đội bóng và chuyển sang Newcastle vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2022/23 với mức phí khoảng 46 triệu euro cộng thêm 6 triệu phụ phí.

Tại “Chích chòe”, anh cải thiện đáng kể khả năng ghi bàn – điều từng khá mờ nhạt khi còn khoác áo Everton. Gordon rời Newcastle với thành tích 39 bàn thắng và 28 kiến tạo sau 152 trận.

Gordon rất hâm mộ Mourinho. Ảnh: PA

Mẫu tiền đạo pressing

Mùa giải 2025/26, những con số của anh ở Champions League đặc biệt ấn tượng. Newcastle bị chính Barca loại ở vòng 1/8 sau trận hòa 1-1 trên đất Anh và thất bại 2-7 tại Tây Ban Nha. Ở vòng bảng, “Blaugrana” thắng 2-1.

Dù vậy, Gordon vẫn ghi tới 10 bàn sau 12 trận tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Điều thú vị là bàn đầu tiên của anh lại đến trước chính đội bóng trở thành bến đỗ mới.

Phong cách thi đấu giàu năng lượng, luôn pressing quyết liệt hàng thủ đối phương chắc chắn sẽ rất hợp với HLV Hansi Flick.

Điều thú vị là Gordon chưa bao giờ ngần ngại công khai sự ngưỡng mộ dành cho Mourinho – vị HLV vốn không nhận được nhiều tình cảm từ CĐV Barca dù từng làm việc tại Camp Nou.

“Jose nói với tôi rằng: ‘Cậu thật tuyệt vời’, và đó là lời khen rất lớn với tôi. Bởi vì, từ khi còn nhỏ, Mourinho là HLV yêu thích nhất của tôi”, Gordon chia sẻ sau trận thắng Benfica 3-0, nơi anh ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo.