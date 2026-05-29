Tin xấu dành cho Neymar. Bác sĩ của đội tuyển Brazil, Rodrigo Lasmar, xác nhận anh bị rách cơ độ hai ở bắp chân, quá trình hồi phục cần 2-3 tuần. “Cầu thủ đang được điều trị tích cực”, ông cho biết.

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) sẽ chờ đến phút cuối để quyết định có loại Neymar khỏi danh sách hay không, với các cuộc kiểm tra y tế mới dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại New Jersey.

Neymar phải nghỉ 2-3 tuần. Ảnh: CBF

Neymar đến nơi tập trung của Brazil đúng với vị thế một siêu sao khác biệt. Anh đáp trực thăng cá nhân tới Rio de Janeiro để hội quân cùng đồng đội và HLV Carlo Ancelotti chuẩn bị cho World Cup.

Trước đó, Neymar vốn đã được xác định sẽ không thi đấu ở các trận giao hữu của Brazil.

Việc Ancelotti đưa Neymar vào danh sách 26 cầu thủ là quyết định gây chú ý toàn cầu. Cựu ngôi sao Barca và PSG cũng không tham gia các buổi tập cùng toàn đội.

Trận đấu gần nhất của Neymar là cuộc đối đầu gây tranh cãi với Coritiba, nơi Santos thua 0-3 và “Hoàng tử” bị thay ra do nhầm lẫn của trọng tài. Ban đầu, vấn đề của anh được cho là chỉ liên quan đến tình trạng phù nề ở cùng khu vực bắp chân.

Tuyển Brazil hiện theo dõi rất sát tình trạng của Neymar, đồng thời công khai minh bạch thông tin. Anh có nguy cơ không thể ra sân trong 2 trận đầu World Cup 2026 gặp Maroc và Haiti, chỉ kịp trở lại ở trận cuối vòng bảng gặp Scotland.

Khác với Santos, CBF sẽ không dành sự ưu ái đặc biệt cho Neymar. Đội tuyển ưu tiên sự ổn định và tính cạnh tranh nội bộ hơn là lợi ích cá nhân. Không có ngoại lệ hay đặc quyền nào.

Joao Pedro hồi hộp

Neymar sẽ được tạo điều kiện tối đa để hồi phục, nhưng hạn chót rõ ràng: ngày 12/6. Nếu đạt yêu cầu, anh tiếp tục dự World Cup.

Hy vọng mở ra với Joao Pedro. Ảnh: CFC

Ngược lại, Neymar sẽ bị loại. Khi đó, vị trí của anh có thể được trao cho Joao Pedro, cái tên đáng chú ý bị gạch khỏi danh sách của Ancelotti.

Trong nội bộ CBF, việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận y tế đã gây ra sự khó chịu lớn. Liên đoàn cảm thấy bị Santos “đánh lừa” về tình trạng thực sự của Neymar, bởi chấn thương của anh nghiêm trọng hơn so với đánh giá ban đầu.

Santos giải thích “sự cố trong khâu liên lạc” giữa bộ phận y tế của CLB và đội ngũ bác sĩ tuyển Brazil. CLB khẳng định “mọi kết quả kiểm tra y tế của Neymar đều đã được chia sẻ với CBF” trước khi anh được triệu tập.

Ngoài ra, Santos nhấn mạnh đã nói rõ về thời gian hồi phục của Neymar: “Khoảng thời gian 2 tuần bắt đầu từ ngày 17 và kết thúc vào Chủ nhật 31/5, để cầu thủ có thể trở lại tập luyện”.

HLV Ancelotti chưa có bình luận nào, trong khi Joao Pedro thì hồi hộp, chờ cuộc gọi như một năm trước anh từ bãi biển Brazil bay sang Mỹ đá FIFA Club World Cup cùng Chelsea.