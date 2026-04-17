Tứ kết lượt về Europa League 2025/26 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó Aston Villa là đội gây ấn tượng mạnh nhất. Sau chiến thắng 3-1 trên sân Bologna ở lượt đi, đại diện nước Anh tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi vùi dập đối thủ 4-0 tại Villa Park, qua đó giành vé vào bán kết với tổng tỷ số áp đảo 7-1.

Đối thủ tiếp theo của Aston Villa sẽ là Nottingham Forest – đội phải rất vất vả mới vượt qua Porto. Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, Forest tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ở lượt về. Gibbs-White là người hùng với bàn thắng duy nhất, trong bối cảnh Porto sớm mất người từ phút thứ 8 sau tấm thẻ đỏ của Bednarek.

Trong khi đó, cú sốc lớn nhất thuộc về Real Betis. Dù có lợi thế sau trận hòa 2-2 trên sân Braga và được chơi trên sân nhà ở lượt về, đội bóng Tây Ban Nha vẫn để thua ngược 2-4 đầy cay đắng, qua đó dừng bước với tổng tỷ số 4-6.

Ở cặp đấu còn lại, Freiburg không gặp nhiều khó khăn khi đánh bại Celta Vigo 3-1, qua đó thắng chung cuộc 6-1 sau hai lượt trận. Đại diện Bundesliga sẽ chạm trán Braga ở bán kết.

Theo lịch, các trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 1/5, trước khi lượt về được tổ chức vào ngày 8/5, hứa hẹn những màn so tài hấp dẫn.