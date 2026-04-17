Tứ kết Europa League 2025/26 mùa này đã khép lại với nhiều diễn biến khó lường, trong đó Aston Villa nổi bật với màn trình diễn thuyết phục nhất. Sau chiến thắng 3-1 trên sân Bologna ở lượt đi, đại diện nước Anh tiếp tục áp đảo khi thắng đậm 4-0 tại Villa Park, qua đó hiên ngang tiến vào bán kết.

"Nội chiến" Ngoại hạng Anh tại bán kết khi Aston Villa chạm trán Nottingham Forest - Ảnh: UEFA

Trái ngược với sự nhàn nhã của Aston Villa, Nottingham Forest phải trải qua 90 phút đầy căng thẳng trước Porto. Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, đại diện Ngoại hạng Anh chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ở lượt về. Gibbs-White trở thành người hùng với pha lập công duy nhất, trong khi Porto sớm gặp bất lợi khi mất người từ phút thứ 8.

Bất ngờ lớn nhất thuộc về Real Betis. Dù có lợi thế sân nhà và từng nắm quyền tự quyết, đội bóng Tây Ban Nha vẫn để Braga lội ngược dòng thắng 4-2, qua đó bị loại với tổng tỷ số 4-6.

Ở cặp đấu còn lại, Freiburg tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Celta Vigo 3-1, qua đó thắng chung cuộc 6-1 sau hai lượt trận.

Braga đối đầu Freiburg ở cặp bán kết còn lại - Ảnh: UEFA

Như vậy, hai cặp bán kết đã được xác định: Aston Villa chạm trán Nottingham Forest, trong khi Braga đối đầu Freiburg. Các trận lượt đi sẽ diễn ra ngày 1/5, trước khi lượt về được tổ chức vào ngày 8/5, hứa hẹn những màn so tài hấp dẫn.