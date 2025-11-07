Kết quả Europa League hôm nay 7/11:

Lượt trận thứ 4 Europa League 2025/26 khép lại với nhiều kết quả đáng chú ý, đặc biệt là màn tỏa sáng của các đội bóng lớn đến từ Anh, Ý và Tây Ban Nha.

Tại sân De La Cartuja, Real Betis giành chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Lyon để củng cố ngôi đầu bảng. Cầu thủ gia nhập Betis theo dạng cho mượn từ MU, chính là điểm nhấn lớn nhất của trận đấu.

Antony góp công lớn vào chiến thắng của Betis - Ảnh: 433

Ngôi sao người Brazil ghi bàn ấn định tỷ số ngay trong hiệp một, giúp Real Betis tiến gần tấm vé sớm vào vòng knock-out.

Ở Glasgow, AS Roma của HLV Gian Piero Gasperini tiếp tục thể hiện phong độ ổn định với chiến thắng 2-0 trước Rangers. Matias Soule và Lorenzo Pellegrini lần lượt ghi bàn, mang về 3 điểm quan trọng cho đại diện Serie A.

Tại nước Anh, Aston Villa tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi vượt qua Maccabi Tel-Aviv 2-0 trên sân Villa Park. Hai bàn thắng được ghi do công của Ian Maatsen ở phút 45’+1 và Donyell Malen ở phút 59, giúp thầy trò Unai Emery giữ vững ngôi đầu bảng.

Aston Villa có chiến thắng thứ 3 để duy trì vị trí trong top 8 - Ảnh: AV

Trong khi đó, Nottingham Forest bị Sturm Graz cầm hòa 0-0 trong một trận cầu tẻ nhạt dù kiểm soát bóng vượt trội.

Ngoài ra, loạt trận còn chứng kiến chiến thắng của Stuttgart, Celta Vigo và Midtjylland, khiến cuộc đua vào vòng 1/8 Europa League ngày càng gay cấn khi các ông lớn dần khẳng định sức mạnh của mình.