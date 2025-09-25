Nottingham Forest có ngày tái xuất châu Âu sau 29 năm với nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng cái kết lại để lại tiếc nuối khi họ bị Real Betis gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối trận ra quân Europa League.

Ngay phút 15, Betis tạo lợi thế nhờ pha lập công của Cedric Bakambu từ đường kiến tạo của Antony. Dù vậy, Forest nhanh chóng đáp trả chỉ sau 4 phút.

Tân binh Igor Jesus, bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng từ Botafogo hồi tháng 7, ghi bàn gỡ hòa bằng cú dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo tinh tế của đội trưởng Morgan Gibbs-White.

Antony tỏa sáng với một pha kiến tạo cùng bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 - Ảnh: RBB

Sự tự tin giúp Forest chơi bùng nổ, và đến phút 23, tiếp tục là Jesus tỏa sáng với cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 sau quả phạt góc của Douglas Luiz.

Chân sút trẻ suýt hoàn tất cú hat-trick ở phút 32 nhưng cú dứt điểm bị chặn lại. Forest tiếp tục ép sân, thậm chí Callum Hudson-Odoi còn dứt điểm dội cột dọc, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.

HLV Postecoglou gây bất ngờ khi để Chris Wood ngồi dự bị, nhưng Jesus đã không làm ông thất vọng khi trở thành mối đe dọa thường trực trên hàng công. Bên cạnh đó, Elliot Anderson cũng để lại dấu ấn với khả năng đi bóng và phân phối bóng ấn tượng ở tuyến giữa.

Tưởng như Forest sẽ có ngày trở lại trọn vẹn thì phút 85, Antony kịp tỏa sáng cho Betis. Anh băng vào dứt điểm chuẩn xác sau đường căng ngang từ cánh trái, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Kết quả này giúp Betis giữ lại 1 điểm quý giá, trong khi Forest tiếc nuối khi vuột mất chiến thắng lịch sử ngay trước ngưỡng cửa.