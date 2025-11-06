1. Sự yếu đuối đến đáng sợ mà Barcelona thể hiện khiến người hâm mộ cảm thấy dường như đã rất xa rồi cái thời mà họ có thể đáp trả mỗi cú đánh bằng pha phản đòn quyết liệt.

Chỉ vài tháng trước thôi, Barca như võ sĩ quyền anh có thể chịu một cú đấm vào hàm, nhưng không bao giờ để dính cú thứ hai. Khi ấy, họ sẽ tỉnh dậy và nghiền ép đối thủ.

Forbs khiến hàng thủ Barca tan nát. Ảnh: MD

Chính điều đó là những gì Lamine Yamal đã cố gắng tái hiện trên sân Jan Breydel: vùng lên giữa cơn hỗn loạn, kéo đội bóng gãy vụn bằng niềm kiêu hãnh và chút phép màu của riêng mình.

Yamal nỗ lực kéo cả đội đứng dậy trong cuộc rượt đuổi “điên rồ” với Club Brugge, trận đấu phơi bày sự mong manh cực độ của hàng thủ đến từ Catalunya.

Một đội bóng trung bình và trẻ trung như Club Brugge rất giỏi trong việc khai thác điểm yếu của Barca, những điều đã thể hiện rõ trong mọi trận đấu với các đối thủ lớn nhỏ kể từ khi mùa giải bắt đầu tại Mallorca (thắng 3-0, nhưng là trận đấu tệ, khi đối thủ còn 9 người từ phút 39).

Hansi Flick vẫn chưa tìm ra “gene chiến thắng” từng giúp Barca tiến xa ở Champions League mùa trước, đè bẹp các đối thủ mà tiến bước.

2. Dĩ nhiên, giờ không còn Raphinha hay Robert Lewandowski, những người mỗi khi chạm bóng là ghi bàn; Lamine Yamal vừa mới gượng dậy sau chấn thương dai dẳng, còn Inigo Martinez thì đã rời đội.

Trong cuộc tái thiết này, Flick đang phải sống qua hành trình gần như mang màu sắc hổ thẹn.

Club Brugge không cho Barca cơ hội thở, bởi họ nắm rất rõ những điểm yếu của đối thủ.

Hàng thủ dâng cao nhưng thiếu sức mạnh của “Blaugrana” là miếng mồi ngon cho những cầu thủ chạy cánh tốc độ như Carlos Forbs.

Chỉ mất 6 phút, Sabbe dâng lên, tung đường chuyền dài cho Forbs, cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha thoát xuống phía sau Balde rồi băng lên căng ngang để Tresoldi dễ dàng đánh bại Szczesny.

Cú sốc khiến Flick phải họp khẩn ngay trên đường biên, tìm cách chặn đứng kế hoạch mà toàn sân đều hiểu là chiến lược hoàn hảo của đội Bỉ.

Lamine Yamal có màn trình diễn xuất sắc. Ảnh: MD

Chỉ sau 2 phút, Barca gỡ hòa trong pha bóng gần như sao chép bàn thua. Yamal chuyền từ sân nhà, Fermin Lopez xuyên phá hàng thủ Brugge bên cánh phải rồi chuyền dọn cỗ để Ferran Torres sút cận thành.

Barca như bừng tỉnh, dồn ép đối thủ. Fermin sút chéo góc trúng cột dọc, Rashford cũng thử vận may nhưng dứt điểm vọt xà.

Sức ép nhiều mà hiệu quả ít, đội của Flick quên mất rằng trận đấu cũng diễn ra ở phần sân còn lại.

Khi toàn đội dâng cao trong tình huống phạt góc, Club Brugge phản công như trò pinball truyền thống: bóng được chuyền nhanh liên tục từ vòng cấm địa nhà, một lần nữa Forbs bật tường với Christos Tzolis, thoát ra sau lưng Balde đang lưỡng lự để dứt điểm tinh tế hạ Szczesny.

3. Chưa đầy 20 phút, Barca lại bị dẫn, những tia sáng từ Yamal hay Fermin không đủ khỏa lấp lỗ hổng. Kounde đưa bóng dội xà ngang, còn Ferran Torres bỏ lỡ cơ hội vàng cuối hiệp 1.

Cả hai đều đến từ những đường chuyền của Lamine. Những sai sót trong phòng ngự và sự vụng về trong tấn công khiến đội bóng phải trả giá đắt.

Đầu hiệp 2, pha dứt điểm cảnh báo của Joaquin Seys khiến Barca bừng tỉnh. Đó là lúc Yamal chứng minh rằng nỗi đau cũng có thể là nguồn cảm hứng.

Bỏ lại sau lưng chấn thương, chàng trai 18 tuổi kéo cả đội lên bằng những pha rê bóng và dứt điểm táo bạo. Cơ hội đến khi Lamine đá bồi trúng người thủ môn Jackers, rồi Eric Garcia sút xa trúng xà ngang – lần thứ 3 bóng tìm tới khung gỗ.

VAR cứu Barca thoát thua ở phút bù giờ. Ảnh: MD

Cuối cùng, chỉ Lamine mới đủ ma thuật để mở ra lối thoát. Anh múa chân giữa rừng hậu vệ, đột phá vào vòng cấm rồi phối hợp cùng Fermin, người đánh gót đầy ngẫu hứng, để ghi bàn gỡ hòa với cú tỉa bóng điệu nghệ.

Niềm vui của Barca vụt tắt ngay lập tức, khi chỉ trong vài giây Forbs có liên tiếp 2 cơ hội. Vừa giao bóng, anh dứt điểm chệch khung thành.

Sau đó, anh sửa sai khi băng từ cánh phải vào trung lộ – thêm một lần nữa biến Balde thành gã vụng về – lốp bóng qua Szczesny ghi bàn thứ 3.

Bi kịch có thể lớn hơn nữa khi trọng tài Anthony Taylor thổi phạt đền Balde vì phạm lỗi với Forbs, nhưng VAR can thiệp và hủy phán quyết.

Cuối cùng, Yamal đứng ra cứu đội: quả tạt của anh chạm Tzolis đổi hướng bay vào lưới gỡ hòa 3-3. Dù vậy, phải đến khi VAR can thiệp trong phút bù giờ, cứu Barca khỏi sai lầm của Szczesny, thầy trò Flick mới có 1 điểm.