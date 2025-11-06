G5BR3qEWwAAwDjE.jpg
Newcastle nhập cuộc mạnh mẽ
G5BV2QXWYAAAzYe.jpg
Đội chủ nhà áp đảo đối thủ về mặt thể chất
G5BHQVpXgAAbVpl.jpg
Phút 11, Dan Burn lên tham gia tấn công đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số
G5BHRV6W0AAysTd.jpg
Niềm vui của trung vệ người Anh
G5BN1KrWEAAgDwI.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Newcastle
G5BVpGgXYAAcz75.jpg
Ngay sau giờ giải lao, Joelinton bật cao hơn tất cả đánh đầu nhân đôi cách biệt
G5BVpGhWsAA8pfT.jpg
G5BTio8XMAATPtp.jpg
Niềm vui của tiền vệ người Brazil
G5BV42GWgAA2xrJ.jpg
Bilbao cố gắng vùng lên tìm bàn thắng nhưng lực bất tòng tâm
G5Bg9yOWQAEFz3 .jpeg
Chiến thắng xứng đáng của Newcastle
G5BlA0uWAAAi5Ua.jpg
Các cầu thủ và ban huấn luyện Newcastle chụp ảnh kỷ niệm trong phòng thay đồ
Kết quả
League Stage - 4
05/11/2025 00:45:00 Napoli 0 - 0 Eintracht Frankfurt
05/11/2025 00:45:00 Slavia Praha 0 - 3 Arsenal
05/11/2025 03:00:00 Tottenham 4 - 0 FC Copenhagen
05/11/2025 03:00:00 Liverpool 1 - 0 Real Madrid
05/11/2025 03:00:00 Olympiakos Piraeus 1 - 1 PSV Eindhoven
05/11/2025 03:00:00 Atletico Madrid 3 - 1 Union St. Gilloise
05/11/2025 03:00:00 Bodo/Glimt 0 - 1 Monaco
05/11/2025 03:00:00 Paris Saint Germain 1 - 2 Bayern Munich
05/11/2025 03:00:00 Juventus 1 - 1 Sporting CP
06/11/2025 00:45:00 Qarabag 2 - 2 Chelsea
06/11/2025 00:45:00 Pafos 1 - 0 Villarreal
06/11/2025 03:00:00 Manchester City 4 - 1 Borussia Dortmund
06/11/2025 03:00:00 Club Brugge KV 3 - 3 Barcelona
06/11/2025 03:00:00 Ajax 0 - 3 Galatasaray
06/11/2025 03:00:00 Newcastle 2 - 0 Athletic Club
06/11/2025 03:00:00 Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen
06/11/2025 03:00:00 Inter 2 - 1 Kairat Almaty
06/11/2025 03:00:00 Marseille 0 - 1 Atalanta
G5Bw73vXwAI0qDd.jpeg
BXH Champions League sau 4 lượt đấu vòng bảng

Nguồn ảnh: NUFC, Uefa, Athletic Club