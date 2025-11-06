Liên tục bị Club Brugge vươn lên dẫn trước, Barcelona vẫn có được kết quả hòa 3-3 nhờ sự tỏa sáng của Lamine Yamal ở hiệp hai.
|Kết quả
|League Stage - 4
|05/11/2025 00:45:00
|Napoli 0 - 0 Eintracht Frankfurt
|05/11/2025 00:45:00
|Slavia Praha 0 - 3 Arsenal
|05/11/2025 03:00:00
|Tottenham 4 - 0 FC Copenhagen
|05/11/2025 03:00:00
|Liverpool 1 - 0 Real Madrid
|05/11/2025 03:00:00
|Olympiakos Piraeus 1 - 1 PSV Eindhoven
|05/11/2025 03:00:00
|Atletico Madrid 3 - 1 Union St. Gilloise
|05/11/2025 03:00:00
|Bodo/Glimt 0 - 1 Monaco
|05/11/2025 03:00:00
|Paris Saint Germain 1 - 2 Bayern Munich
|05/11/2025 03:00:00
|Juventus 1 - 1 Sporting CP
|06/11/2025 00:45:00
|Qarabag 2 - 2 Chelsea
|06/11/2025 00:45:00
|Pafos 1 - 0 Villarreal
|06/11/2025 03:00:00
|Manchester City 4 - 1 Borussia Dortmund
|06/11/2025 03:00:00
|Club Brugge KV 3 - 3 Barcelona
|06/11/2025 03:00:00
|Ajax 0 - 3 Galatasaray
|06/11/2025 03:00:00
|Newcastle 2 - 0 Athletic Club
|06/11/2025 03:00:00
|Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen
|06/11/2025 03:00:00
|Inter 2 - 1 Kairat Almaty
|06/11/2025 03:00:00
|Marseille 0 - 1 Atalanta
Nguồn ảnh: NUFC, Uefa, Athletic Club
Haaland tiếp tục ghi bàn, Phil Foden lập cú đúp đẳng cấp đem về chiến thắng hoành tráng 4-1 cho Man City, trong cuộc chạm trán Dortmund ở vòng bảng Champions League.
Không cần Ronaldo, Al Nassr vẫn trình diễn sức mạnh vượt trội, hủy diệt FC Goa 4-0 để củng cố ngôi đầu bảng D AFC Champions League Two 2025/26, khẳng định vị thế ứng viên vô địch.
Kết quả bóng đá hôm nay 6/11/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Alejandro Garnacho giúp Chelsea thoát khỏi cảnh ê chề khi gỡ hòa 2-2 đầu hiệp hai, trong chuyến làm khách trên sân FK Qarabag ở Champions League.