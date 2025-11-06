G5BSb3TXEAAKUEJ.jpg
Hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi
G5BGQQWW4AAax6A.jpeg
Ngay phút thứ 6, Tresoldi đá nối cận thành mở tỷ số cho Brugge
G5BH7hiXAAAPetZ.jpg
Niềm vui của cầu thủ chủ nhà
G5BGVzUW0AA e0y.jpeg
Tuy nhiên, Barcelona lập tức tìm được bàn gỡ 1-1
G5BJMCfWoAADZtS.jpg
Ferran Torres lập công cho đội bóng xứ Catalan
G5BJNp1WMAEoVNr.jpg
Phút 17, Forbs đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 2-1
G5BOusmW4AEoXhD.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Club Brugge
G5BX14mXcAAgORN.jpeg
Qua giờ giải lao, Lamine Yamal đi bóng ngẫu hứng rồi kết thúc tinh tế gỡ hòa 2-2
G5Be9PqboAAzE3J.jpg
Tiền đạo trẻ của Barca thi đấu ấn tượng
G5BN obXwAA3keO.jpg
Phút 64, Forbs một lần nữa phá bẫy việt vị băng xuống ghi bàn thứ 3 cho Brugge
G5BmiwwXUAEBuba.jpg
Vào thời điểm khó khăn nhất, Yamal lại tỏa sáng, gián tiếp khiến Tzolis đánh đầu phản lưới nhà gỡ hòa 3-3
G5BeMw5XwAAnsN0.jpeg
Hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn
G5Bw73vXwAI0qDd.jpeg
BXH Champions League sau 4 lượt đấu vòng bảng

Nguồn ảnh: 433, Uefa, DAZN, FCB

Kết quả
League Stage - 4
05/11/2025 00:45:00 Napoli 0 - 0 Eintracht Frankfurt
05/11/2025 00:45:00 Slavia Praha 0 - 3 Arsenal
05/11/2025 03:00:00 Tottenham 4 - 0 FC Copenhagen
05/11/2025 03:00:00 Liverpool 1 - 0 Real Madrid
05/11/2025 03:00:00 Olympiakos Piraeus 1 - 1 PSV Eindhoven
05/11/2025 03:00:00 Atletico Madrid 3 - 1 Union St. Gilloise
05/11/2025 03:00:00 Bodo/Glimt 0 - 1 Monaco
05/11/2025 03:00:00 Paris Saint Germain 1 - 2 Bayern Munich
05/11/2025 03:00:00 Juventus 1 - 1 Sporting CP
06/11/2025 00:45:00 Qarabag 2 - 2 Chelsea
06/11/2025 00:45:00 Pafos 1 - 0 Villarreal
06/11/2025 03:00:00 Manchester City 4 - 1 Borussia Dortmund
06/11/2025 03:00:00 Club Brugge KV 3 - 3 Barcelona
06/11/2025 03:00:00 Ajax 0 - 3 Galatasaray
06/11/2025 03:00:00 Newcastle 2 - 0 Athletic Club
06/11/2025 03:00:00 Benfica 0 - 1 Bayer Leverkusen
06/11/2025 03:00:00 Inter 2 - 1 Kairat Almaty
06/11/2025 03:00:00 Marseille 0 - 1 Atalanta