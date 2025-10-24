Tại Olimpico, AS Roma tiếp tục sa sút khi để Viktoria Plzen quật ngã 2-1 ngay trên sân nhà. Đội bóng đến từ CH Czech khiến khán giả choáng váng với hai bàn thắng chóng vánh của Prince Kwabena Adu và Cheick Souaré trong hiệp một.

Paulo Dybala thắp lại hy vọng bằng cú sút phạt đền - bàn thắng thứ 200 trong sự nghiệp nhưng Roma vẫn bất lực trước hàng thủ kiên cường của Plzen.

Cú sốc khác đến từ Hà Lan, nơi Go Ahead Eagles ngược dòng hạ Aston Villa 2-1. Sau khi Guessand mở tỷ số cho Villa, Mathis Suray và thủ quân Mats Deijl liên tiếp lập công, trong khi Buendía sút hỏng penalty, khiến đại diện Anh ôm hận.

Nottingham Forest đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng ở đấu trường châu Âu sau gần ba thập kỷ, trong khi Viktoria Plzen và Go Ahead Eagles tạo nên những cơn địa chấn ở lượt trận thứ ba vòng bảng Europa League.

Tại City Ground, tân HLV Sean Dyche có màn ra mắt hoàn hảo khi giúp Nottingham Forest đánh bại Porto 2-0, mang về chiến thắng châu Âu đầu tiên của đội bóng kể từ năm 1996.

Morgan Gibbs-White mở tỷ số ở phút 20 từ chấm 11m sau pha để bóng chạm tay của Bednarek, trước khi Igor Jesus khép lại trận đấu ở phút 77, cũng bằng một cú đá phạt đền lạnh lùng. Porto gần như bất lực trong việc tạo ra cơ hội trước hàng thủ kỷ luật của đội chủ nhà.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kerem Akturkoglu tỏa sáng với cú sút phạt đền duy nhất, giúp Fenerbahce vượt qua Stuttgart 1-0 và tạm dẫn đầu bảng đấu Europa League.