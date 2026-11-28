Chịu nhiều áp lực trong công việc, kinh tế và cuộc sống gia đình, người đàn ông quê Ninh Bình tìm đến cầu Nhật Tân với ý định tự tử. Rất may, lực lượng Công an Hà Nội đã kịp thời phát hiện, động viên và ngăn chặn sự việc.

Ngày 28/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ trực 113 Công an xã Vĩnh Thanh vừa kịp thời ngăn chặn một người đàn ông có ý định nhảy cầu Nhật Tân tự tử.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Theo đó, khoảng 23h17 ngày 27/11, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc có người đứng trên cầu Nhật Tân với ý định nhảy xuống sông, Tổ trực 113 Công an xã Vĩnh Thanh nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện anh N.T.G. (SN 2000, quê Ninh Bình) đang đứng sát lan can cầu, có biểu hiện bất ổn về tâm lý.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, kiên trì trò chuyện, động viên và chia sẻ để người đàn ông bình tĩnh trở lại.

Qua trao đổi, anh G. cho biết đang phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc, kinh tế và cuộc sống gia đình. Những khó khăn này khiến anh nảy sinh suy nghĩ tiêu cực và tìm đến cầu Nhật Tân với ý định tự tử.

Bằng sự kiên trì, tận tình và kỹ năng vận động, thuyết phục, lực lượng Công an đã giúp anh G. dần ổn định tâm lý, từ bỏ ý định tự tử.

Sau đó, người đàn ông đồng ý về trụ sở Công an xã Vĩnh Thanh chờ người thân đến đón.