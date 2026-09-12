Áp thấp nhiệt đới hướng về vùng biển Quảng Trị - TP Huế

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (12/9), vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam; cách TP Đà Nẵng khoảng 230km về phía Đông Nam.

Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung gây mưa lớn cho khu vực này. Nguồn: VNDMS

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ duy trì 10km/h. Đến 13h ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế, cách Quảng Trị 130km về phía Đông, cách TP Huế khoảng 90km về phía Đông Bắc. Cường độ áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, duy trì tốc độ khoảng 10-15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13h ngày 14/9, tâm vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào, cường độ dưới cấp 6.

Nguồn: NCHMF

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m; biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Miền Trung mưa lớn kéo dài

Do sự kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới và các hình thế khí quyển khác, diễn biến mưa lớn ở miền Trung trong những ngày tới sẽ rất phức tạp.

Trong ngày hôm nay, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to; riêng TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 7-15h có nơi trên 270mm, như: Đỉnh Bạch Mã (TP Huế): 303.8mm; Câu Lâu (Đà Nẵng): 273mm.

Dự báo, từ chiều tối 12-13/9, khu vực Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Đặc biệt, từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Sang ngày 13/9, vùng mưa lớn dịch chuyển dần ra phía Bắc. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ đêm 13/9 đến ngày 14/9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Phú Thọ, TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Ngoài ra, đêm 12/9 và ngày 13/9, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Dự báo, từ đêm 14/9 đến ngày 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Nghệ An, Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cũng thời gian này, từ Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mưa lớn tại các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.