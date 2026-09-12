Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (12/9), vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 4h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h. Đến 4h ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển TP Huế - TP Đà Nẵng, cách TP Đà Nẵng khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, duy trì tốc độ khoảng 10km/h. Đến 4h ngày 14/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến TP Huế, vẫn giữ cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m; biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đáng lưu ý, do sự kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới và các hình thế khí quyển khác, diễn biến mưa lớn ở miền Trung trong những ngày tới sẽ rất phức tạp.