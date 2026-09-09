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Không khí lạnh đầu mùa áp sát miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (9/9), khối không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển về phía nước ta.

Dự báo khoảng gần sáng và sáng mai (10/9), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Sau đó, không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng sang khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ. Trong đêm 10/9 và ngày 11/9, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 10/9, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.

Không khí lạnh tràn về gây mưa giông ở miền Bắc. Ảnh: Hoàng Minh

Từ đêm 9/9 đến ngày 10/9, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Tại Hà Nội, từ đêm 9/9 đến ngày 10/9, tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 10/9, trời chuyển mát.

Trên biển, từ ngày 10/9, tại Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5. Từ đêm cùng ngày, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m.

Theo cơ quan khí tượng, đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa đông năm 2026-2027. Trung bình nhiều năm, đợt không khí lạnh đầu tiên thường xuất hiện trong khoảng 12/9-4/10; đợt không khí lạnh sớm nhất từng xảy ra vào ngày 16/8/2003.

Như vậy, nếu đợt không khí lạnh xuất hiện vào ngày 9-10/9 năm nay thì sẽ sớm hơn khoảng 3-5 ngày so với trung bình nhiều năm.

Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão

Ngoài diễn biến không khí lạnh, sáng 9/9, trên dải hội tụ nhiệt đới đã hình thành một vùng áp thấp có vị trí khoảng 16,5-17,5 độ vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ kinh Đông.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, với xác suất khoảng 80%.

Cơ quan khí tượng không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão, với xác suất khoảng 30-40%.

Miền Trung, Nam Bộ mưa lớn

Với kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ ngày 10-11/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Lượng mưa phổ biến tại khu vực này từ 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 12-17/9-2026, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực miền Trung, các tỉnh Trung Bộ có khả năng cao tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Mưa lớn kèm nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Diễn biến vùng mưa lớn ở miền Trung cũng như cường độ và lượng mưa còn có thể thay đổi, tùy thuộc vào diễn biến của vùng áp thấp, trong đó có khả năng mạnh lên thành bão.

Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thiên tai trong những ngày tới.