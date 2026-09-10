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Không khí lạnh đầu mùa, Hà Nội mưa giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 10/9, không khí lạnh đã tác động đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Nhiệt độ tại thủ đô giảm xuống dưới 31 độ, thời tiết chuyển sang mưa rào và giông, có nơi giông mạnh.

Một số khu vực trũng thấp tại Hà Nội đã xảy ra ngập úng cục bộ do mưa lớn trong thời gian ngắn.

Trong tối và đêm 10/9, gió mùa Đông Bắc tiếp tục duy trì mưa rào và giông tại Bắc Bộ. Một số nơi có mưa vừa, cục bộ có điểm mưa to kèm giông.

Miền Trung mưa rất lớn và kéo dài. Ảnh: Hoàng Minh

Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 10/9 và sáng sớm 11/9 tại Bắc Bộ phổ biến 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực đồng bằng về đêm và sáng sớm trời mát, trong khi trung du và vùng núi chuyển lạnh.

Dự báo từ trưa và chiều 11/9, mưa tại Bắc Bộ giảm dần, thời tiết chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 29-31 độ.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 10/9 đến sáng 11/9 tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác giông, cục bộ có nơi mưa to. Đến trưa và chiều 11/9, trời chuyển nắng, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ.

Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa Đông 2026-2027, xuất hiện sớm hơn khoảng 3-5 ngày so với thời điểm trung bình nhiều năm.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động.

Vùng áp thấp trên Biển Đông tiếp tục mạnh lên

Đáng chú ý, trên khu vực Biển Đông hiện tồn tại một vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng nhận định trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông, với xác suất khoảng 80%, không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão (xác suất khoảng 30-40%).

Diễn biến về quỹ đạo và cường độ của vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới vẫn còn có thể thay đổi. Vì vậy, các dự báo về phạm vi mưa cũng như mức độ tác động tại khu vực miền Trung trong những ngày tới còn độ bất định và sẽ tiếp tục được cập nhật.

Trung Bộ đối mặt đợt mưa lớn kéo dài

Trong đêm 10/9 và ngày 11/9, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tại phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa vừa, mưa to kèm giông cũng xuất hiện, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Sang đêm 11/9 và ngày 12/9, mưa lớn tiếp tục tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cùng thời gian này, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân mưa lớn tại Trung Bộ và Nam Bộ là sự kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và các hình thế khí quyển khác. Đáng chú ý, dải hội tụ nhiệt đới hiện có trục khoảng 13-16 độ vĩ Bắc và nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông.

Ngoài ra, hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây, tạo đới gió Đông trên cao tác động trực tiếp đến miền Trung, góp phần làm gia tăng mưa.

Cảnh báo mưa rất lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong đêm 12/9 và ngày 13/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, rải rác giông với lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Mưa lớn tại Trung Bộ được dự báo còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Từ ngày 14-17/9, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực miền Trung, các tỉnh Trung Bộ có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Cùng với mưa lớn, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ được cảnh báo ở mức cao.

Sau ngày 12/9, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển trục dần lên phía Bắc, do đó mưa lớn tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng giảm dần. Tuy nhiên, tại Trung Bộ, mưa lớn được nhận định còn tiếp diễn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất, chủ động phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt, đặc biệt tại các khu vực có địa hình dốc, ven sông suối và vùng trũng thấp.