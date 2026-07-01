Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (1/7), vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 7h, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía khu vực Hoàng Sa.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong khoảng đêm 2/7 sang ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 năm 2026.

Theo số liệu dự báo hiện tại, có khoảng 70% khả năng bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ vào ngày 4/7.

Cụ thể, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h. Đến 7h ngày 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông; cường độ cấp 7, giật cấp 8 và có xu hướng mạnh lên.

24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8-9, giật cấp 12. Đến 7h ngày 3/7, tâm áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Nhiều vùng biển sóng lớn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao 2-3m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 3-4m, biển động mạnh.

Trong ngày và đêm nay 1/7, vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m.

Ngày và đêm 2/7, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 3-5m.

Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-3m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bắc Bộ mưa lớn trong 4 ngày

Do ảnh hưởng của những hình thái trên, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Đợt mưa này tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai đi kèm, bao gồm lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các khu vực miền núi và vùng trũng thấp.

Người dân tại Bắc Bộ và Thanh Hóa cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết chính thức, chủ động phương án ứng phó khi mưa lớn xảy ra trong giai đoạn này.