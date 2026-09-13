Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và các hình thế khí quyển khác, diễn biến mưa lớn ở miền Trung những ngày tới còn phức tạp; đồng thời, mưa cũng mở rộng ra các tỉnh miền Bắc.

Cụ thể, từ sáng sớm đến đêm nay (13/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Ngày và đêm nay, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Mưa lớn khắp các tỉnh miền Trung. Ảnh: Hồ Giáp

Đêm nay, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm mai (14/9), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều và tối nay, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 13/9, duy trì ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất 33 độ; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tiếp đó, ngày và đêm 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 12-16/9, các sông từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có thể lên báo động 2- báo động 3, các sông khác phổ biến BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại khoảng 200 xã/phường, thuộc Hà Tĩnh (27), Quảng Trị (40), TP Huế (22), TP Đà Nẵng (67) và Quảng Ngãi (44), nguy cơ cao đến rất cao.

Dự báo thời tiết ngày 13/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ngày có mây, có mưa rào và giông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Ngày có mây, có mưa rào và giông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông; riêng Thanh Hóa và Nghệ An ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4; riêng khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị từ chiều tối gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.